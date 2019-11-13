شكرا لقرائتكم خبر عن "الطيران المدنى" الكويتية تعلق إضرابا بمطار الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت نقابة العاملين فى الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتية، تعليق الإضراب الذى دعت إلى تنفيذه اليوم الأربعاء، تغليبا للمصلحة العامة وسمعة مطار الكويت الدولى.

وقالت النقابة - فى بيان صحفي لها - إنه تم تعليق تنفيذ الإضراب بعد تدخل المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية أحمد الموسى، ورئيس الاتحاد العام لعمال الكويت أحمد العنزى، والاتفاق على بحث جميع طلبات موظفى الإدارة والعودة للتفاوض مع القائمين عليها بشأنها.

وأوضحت أنه تم الاتفاق على بحث جميع مكتسبات الموظفين المستحقة، والعودة لطاولة المفاوضات مع رئيس الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتية الشيخ سلمان الحمود الصباح، وبحضور جميع المعنيين فى الإدارة لإقرار المطالب المستحقة.

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