فى مثل هذا اليوم عام 1966.. اندلاع معركة السموع بين الجيش الأردنى والإسرائيلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 13 نوفمبر 1966 اندلعت معركة السموع بين الجيش الأُردنى والجيش الإسرائيلى، وتذرعت إسرائيل بحجة وجود قاعدة للعمل الفدائى فى بلدة السموع فى الضفة الغربية التابعة للمملكة الأردنية آنذاك، وأنها قامت بعدة عمليات عسكرية فى العمق الإسرائيلي. الأمر الذى دعاها إلى مهاجمة هذه البلدة فى لواء الخليل، وتصدت قوات لواء حطين التابع للأردن فى التصدى للعدوان الإسرائيلى، إلا أن بعض الخبراء يرون أن هذه العملية كانت لاستدراج الجيش الأردني للحرب واختبار مدى فاعلية القيادة العسكرية العربية الموحدة.

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