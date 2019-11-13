الإمارات تشارك في #خليجي24

صحيفة الخليج الإلكترونية الخليج – وام بناء على تجديد الدعوة التي وجهها اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم إلى اتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم، بهدف طلب المشاركة في بطولة كأس الخليج الرابعة والعشرين والتي ستقام خلال الفترة من 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري وحتى السادس من ديسمبر (كانون الأول) 2019 في الدوحة، قرر اتحاد الكرة مشاركة المنتخب الوطني في هذه البطولة. انشر الخبر :

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