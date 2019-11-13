عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأغلى في العالم.. بيع ساعة باتك فيليب بـ24.2 مليون جنيه إسترليني

الأربعاء 13 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

حققت ساعة باتك فيليب رقماً قياسياً جديداً، بعدما بيعت بمبلغ 24.2 مليون جنيه إسترليني، في مزاد كريستي الخيري في سويسرا.



وبيعت ساعة باتك فيليب جراند ماستر تشيمي "قرع الجرس العظيم"، إحدى أكثر الساعات تعقيداً على الإطلاق، من خلال مزايدة عبر الهاتف في فندق فور سيزونز دي برج في جنيف، السبت.

وكان من المتوقع أن يتم بيع الساعة مقابل مليوني جنيه إسترليني، لكنها حطمت الرقم القياسي السابق البالغ 13.5 مليون جنيه إسترليني، الذي تملكه ساعة رولكس دايتونا، التي كانت مملوكة لنجم هوليوود بول نيومان، التي بيعت عام 2017.

وتعد هذه الساعة الإنتاج الأول للساعات ذات الوجهين، أحدهما من الذهب الوردي، والآخر من خشب الأبنوس الأسود، من باتيك فيليب، مما يعني أنه يمكن ارتداؤها مع أي من الوجهين إلى الأعلى، بحيث سيظهر أحد الوجهين الوقت بينما الآخر يظهر الرزنامة، وقد استغرق تصميم المِفصل الذي يسمح بقلب الوجه أربع سنوات من العمل.

Advertisements

وقالت سابين كيجل، رئيسة قسم الساعات في كريستي، لصحيفة الجارديان، إنها "تفعل كل شيء تقريباً باستثناء صنع القهوة". وتحتوي على 20 مهمة معقدة ووجهين، و214 جزءاً.

ويبلغ قطر ساعة باتيك فيليب 47.7 مليميتر، وفيها 1366 جزءاً دقيقاً، وقد استغرق صنعها وتطويرها 8 سنوات و100 ألف ساعة عمل، 60 ألفاً منها خصصت لعمل حركة العقارب فقط.

ونُقش الإطار الذهبي للساعة من الذهب عيار 18، ويبلغ عرضه 16.1 مليميتر، والحزام المصنوع من جلد التمساح تم تصميمه بعناية فائقة ومطرز يدوياً.

وصنعت الشركة 7 ساعات، وستحتفظ بواحدة منها في متحفها في جنيف، حيث سيتاح للأفراد مشاهدتها.

وجميع الأموال التي تم جمعها من المزاد ستوجه إلى العمل الخيري، وبلغت حصيلة المزاد الذي ضم 50 ساعة، بما في ذلك الساعة صاحبة الرقم القياسي، 30.23 مليون جنيه إسترليني، وستوجه لأبحاث ضمور العضلات.