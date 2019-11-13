شكرا لقرائتكم خبر عن انتشار كثيف للجيش اللبنانى فى محيط القصر الجمهورى بعد دعوات للتظاهر أمامه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

عززت قوات الجيش اللبنانى وقوات الحرس الجمهورى من تواجدها فى محيط قصر (بعبدا) الجمهورى، بعد دعوات للحشد والتجمع على الطرق المؤدية إلى القصرالرئاسى للتظاهر والاحتجاج.

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وشهد الطريق الرئيسى من العاصمة بيروت والمؤدى إلى قصر بعبدا، انتشارا كثيفا لوحدات من قوات الجيش اللبناني، فى حين تجمع أعداد من المتظاهرين للاعتصام على مقربة من طريق القصر، غير أن قوات الجيش طوقتهم بأعداد كبيرة مانعة إياهم من التوجه على طريق القصر الرئاسى أو الاعتصام، دون أن تصطدم معهم أو تحتك بهم.

وتسود حالة من الاضطراب الشديد عموم لبنان، حيث نزل المتظاهرون بأعداد كبيرة فى أعقاب حديث تلفزيونى لرئيس البلاد ميشال عون مساء الثلاثاء، وقاموا بالاحتجاج وقطع الشوارع الرئيسية والأوتوسترادات وطرق السفر الدولية عبر افتراش الطرق واستخدام الإطارات المشتعلة والعوائق، وذلك بعدما اعتبروا أن حديث رئيس الجمهورية لا يلبى تطلعاتهم ومطالبهم منذ اندلاع الاحتجاجات فى 17 أكتوبر الماضي.