شكرا لقرائتكم خبر عن بدماً بارد.. القوات التركية تقتل مدنيًا خلال احتجاج على تواجدها بشمال سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قتل مدني على الأقل بنيران القوات التركية خلال احتجاجات في ريف مدينة كوباني "عين العرب" الحدودية في شمال سوريا.



وأعلنت قوى الأمن الداخلي الكردية أن الحادثة تعد الثانية التي يقتل فيها مدني خلال تظاهر مواطنين ضد الدوريات التركية في المناطق ذات الأغلبية الكردية في شمال سوريا، إذ قتل الجمعة الماضية مدني دهسا أثناء رشق متظاهرين أكراد لدورية بالحجارة.



وقالت القوى- في بيان، أودته قناة سكاي نيوز بالعربية الليلة- إن العربات التركية المشاركة بالدورية المشتركة مع الشرطة العسكرية الروسية استهدفت المدنيين العزل أثناء مرورها بين قريتي شيران وكوربينكار الواقعتين بريف مدينة كوباني، مضيفا أن القوات التركية استخدمت بداية الغاز المسيل للدموع على المواطنين، ما أدى إلى رشق المواطنين للمدرعات التركية بالحجارة؛ ليسارع جنود الاحتلال بإطلاق النار، ما أدى إلى مقتل مدني وإصابة ستة آخرين حالات بعضهم خطيرة.