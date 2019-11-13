شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تبعث دبلوماسيًا إلى إسرائيل وسط تصاعد عدوان الاحتلال على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إرسال مسؤول دبلوماسي بارز إلى إسرائيل وسط تصاعد وتيرة عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.



وذكرت الوزارة في بيان -نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- أن مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشئون العسكرية-السياسية آر. كلارك كوبر سيتوجه إلى إسرائيل، اليوم الثلاثاء، على أن يغادر السبت المقبل.



وأضافت الوزارة أن مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأدنى ديفيد شينكير سيتواجد كذلك في إسرائيل من الثلاثاء إلى الجمعة في زيارة كان مخطط لها مسبقا.

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وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن "مساعد الوزير كوبر سيلتقي بمسئولين بارزين في إسرائيل لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا السياسية-العسكرية بما في ذلك الأولويات الاستراتيجية الإقليمية والتجارة العسكرية والتعاون العسكري".



وتابعت الوزارة: "إسرائيل شريك أمني رئيسي للولايات المتحدة ومستفيد بارز من الدعم العسكري الأمريكي بما في ذلك 3 مليار دولار من التمويل العسكري الأجنبي الذي يديره مكتب الشئون السياسية-العسكرية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية".



ويأتي الإعلان عن زيارة كوبر وسط تصاعد وتيرة غارات جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة نحو 55 آخرين، وهو ما أثار عدة إدانات دولية للعدوان الإسرائيلي.