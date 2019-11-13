شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدنى بالسعودية يدعو أهالى المدينة المنورة لأخذ الحيطة جراء التقلبات الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت مديرية الدفاع المدنى بمنطقة المدينة المنورة الجميع لأخذ الحيطة جراء التقلبات الجوية المتوقعة على المنطقة ابتداءً من مساء اليوم وحتى يوم الجمعة القادم ، و تشمل بعض محافظاتها ( المدينة المنورة - المهد - الحناكية - العلا - العيص - وبعض أجزاء من محافظة ينبع )، حيث يتوقع هطول أمطار رعدية قد تصحب بتساقط البرد ورياح نشطة السرعة قد تصل إلى45 كم/ س و مثيرة للأتربة و الغبار, وفقاً للتوقعات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد و حماية البيئة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

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ودعت مديرية الدفاع المدنى بمنطقة المدينة المنورة الجميع من مواطنين ومقيمين, إلى توخى الحيطة والحذر، مع أهمية الالتزام باشتراطات السلامة والابتعاد عن مناطق الخطر كالأودية والشعاب, لما تشكله من مخاطر عالية على الأرواح والممتلكات .



وشددت مديرية الدفاع المدنى بالمنطقة على أهمية اتباع الإرشادات والتحذيرات التى ينشرها الدفاع المدنى عبر وسائل الإعلام وحساباته المعتمدة على مواقع التواصل الاجتماعي.



وأوضح المتحدث الإعلامى لمديرية الدفاع المدنى بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد مبارك الجهنى أن الدفاع المدنى بمنطقة المدينة المنورة يعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة.