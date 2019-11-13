شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة اللبنانية: عون لم يطالب المتظاهرين بالهجرة إلى خارج البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت رئاسة الجمهورية اللبنانية عدم صحة النص المتداول عبر وسائل إعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، والمتضمن مطالبة الرئيس اللبنانى ميشال عون للمتظاهرين بالهجرة إلى خارج البلاد.

وذكر مكتب الإعلام بالرئاسة اللبنانية – فى بيان له الليلة - أن وسائل إعلامية وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي، تتداول "كلاما محرفا" من الحديث التلفزيونى لرئيس الجمهورية ميشال عون، حول الفقرة المتعلقة بوجود قائد للحراك الشعبى ورد فيها "إذا مش عاجبهم ولا حدا آدمى (شريف) بالسلطة يروحوا يهاجروا".

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وأشارت الرئاسة اللبنانية إلى أن الصحيح أن رئيس الجمهورية قال إنه إذا لم يكن هناك أوادم (من يصلحون) من الحراك للمشاركة فى الحوار الذى كان قد دعا إليه، فليهاجروا لأنهم فى هذه الحالة لن يصلوا إلى السلطة.



كانت وسائل التواصل الاجتماعى قد تداولت النص الذى نسبت فيه إلى الرئيس اللبنانى دعوته للمتظاهرين إلى الهجرة، وهو الأمر الذى تسبب فى حدوث حالة من الغضب الكبير بين المتظاهرين فى الميادين والشوارع.



وكانت تجمعات كبيرة من المتظاهرين والمحتجين اللبنانيين، قد نزلوا إلى الشوارع وقطعوا الطرق فى عموم البلاد باستخدام العوائق والإطارات المشتعلة، وذلك فور انتهاء الحديث التلفزيونى لرئيس الجمهورية ميشال عون مساء الثلاثاء، معتبرين أنه لا يلبى تطلعاتهم ومطالبهم التى رفعوها منذ اندلاع الاحتجاجات والمظاهرات فى 17 أكتوبر الماضي.