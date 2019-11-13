شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم اللبنانى يُعلق الدراسة بسبب المظاهرات وقطع الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر وزير التربية والتعليم العالى اللبنانى أكرم شهيب، قرارًا بتعطيل الدراسة بكافة المدارس والمعاهد والجامعات فى عموم البلاد، وذلك على ضوء أعمال قطع الطرق والشوارع واستمرار الاحتجاجات والتظاهرات فى جميع أنحاء لبنان.

وكانت تجمعات كبيرة من المتظاهرين والمحتجين اللبنانيين، قد نزلوا إلى الشوارع وقطعوا الطرق فى عموم البلاد باستخدام العوائق والإطارات المشتعلة، وذلك فور انتهاء الحديث التلفزيونى لرئيس الجمهورية ميشال عون مساء الثلاثاء، معتبرين أن الحديث لا يلبى تطلعاتهم ومطالبهم التى رفعوها منذ اندلاع الاحتجاجات والمظاهرات فى 17 أكتوبر الماضي.

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