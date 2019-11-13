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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أسعار ومواصفات هاتف شارب الجديد AQUOS V الأربعاء 13 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 أطلقت شركة شارب sharp اليابانية أحدث هواتفها الذكية بمواصفات متوسطة وتصميم أنيق للهاتف ومعالج من كوالكوم Snapdragon 835.

يأتي الهاتف بشاشة IPS وبحجم 5.93 إنش بجودة FHD مع وجود إطار في أعلى الهاتف يحتوي على كاميرا أمامية. يتميز الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة دقتها 13 ميجابيكسل للعدسة الرئيسية و13 ميجابيكسل للعدسة الثانوية، كما يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية دقتها 8 ميجابيكسل. Advertisements يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 835 ويدعم الذاكرة العشوائية بسعة 4 جيجابايت وذاكرة التخزين بسعة 64 جيجابايت. يحتوي الهاتف على بطارية قوتها 3090 ميللي أمبير لا تدعم تقنية الشحن السريع، ويدعم الهاتف نظام تشغيل أندرويد 9 Pie. يتوفر الهاتف في الأسواق التايوانية بسعر 230 دولارا أمريكيا، لم تأكيد موعد إطلاق الهاتف في الأسواق الأخرى. يذكر أن شركة شارب اليابانية قد كشفت عن تلفاز ذكي قابل للامتداد بدقة 4K لمنافسة تلفاز شركة إل جي الذي يأتي بالمواصفات نفسها.

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