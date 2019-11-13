شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل في أبوظبي استعداداً للقاء الأرجنتين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

تابع منتخب البرازيل تدريباته في أبوظبي، استعداداً لمباراته الودية مع الأرجنتين في «سوبر كلاسيكو» مثير ستحتضنه مدينة جدة السعودية يوم بعد غد الجمعة.

كما يلعب منتخب البرازيل مع كوريا الجنوبية في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي في أبوظبي.

تدرب «السامبا» في استاد آل نهيان بنادي الوحدة، وهو سيفتقد في لقاء الأرجنتين نجمه نيمار الذي مازال يتعافى من الإصابة، في حين سيلعب منتخب «التانجو» بقيادة نجمه ليونيل ميسي.

وكان كابتن المنتخب البرازيلي تياجو سيلفا تحدث في مؤتمر صحفي عقد بعد التدريبات، وعندما سئل عن مواجهة ميسي، قال: «نحن لسنا قلقين من مواجهة ميسي والأرجنتين، بل نشعر بفخر لفرصة مواجهته، لن يكون معنا نيمار، ولكن سنظل نحن البرازيل وهذا ما أظهرناه في كوبا أمريكا».

وأكد «مباراة البرازيل والأرجنتين دائماً تكون رائعة، فهي تشهد العديد من الأهداف، ونسبة الفوز فيها دائماً متساوية».

وعن مواجهة مواطنه رودريجو لاعب ريال مدريد الموهوب عندما يلعب فريقه باريس سان جيرمان أمامه في دوري أبطال أوروبا، قال تياجو: «بالنسبة للكثيرين فقد يكون من المفاجئ ظهور شاب بعمر ال18 عامًا بهذه الطريقة، وبهذه الشخصية الرائعة، نجح في تسجيل 3 أهداف في دوري أبطال أوروبا، فهو لاعب يحتاج إلى اهتمام خاص، لأن قدراته وموهبته يتحدثان عنه، لقد شاهدت الطريقة التي يسجل بها الأهداف، ومدى الهدوء الذي يحتفظ به، هو طفل، لكن جودته تتحدث عن نفسها».

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وتابع تياجو حديثه عن رودريجو: «أنا لدي أكثر من 100 مباراة دولية، وفي كل مرة أكون فيها مع المنتخب أشعر بالقشعريرة، آمل أن يكون لدى رودريجو الذي ارتدى قميص المنتخب للمرة الأولى الحكمة لتحقيق أقصى استفادة من هذه التجربة».

ميسي رائع

وبدوره قال ويليان دا سيلفا جناح المنتخب البرازيلي ونادي تشيلسي: «ميسي لاعب رائع، لا مثيل له، وهو الأفضل في العالم حالياً، لقد واجهنا الأرجنتين عندما لعب ميسي معه من قبل، وسيكون هذا مثل تلك الأوقات، يجب أن يكون هناك المزيد من الاهتمام به، يجب أن نحدد مساحاته، لن نميزه، ولكن كل من حوله يجب أن يغلق المساحات، ولا يترك له مجالًا للتفكير.

وتطرق ويليان من خلال المؤتمر الصحفي للحديث عن تعرض زميله البرازيلي الدولي وزميله السابق في فريق شاختار دونيتسك لاعب الوسط تايسون للطرد أمام ضيفه دينامو كييف بالدوري الأوكراني الأحد الماضي، عقب رده على إهانات عنصرية وجهتها له الجماهير، وطالب ويليان بفرض عقوبات مناسبة على دينامو كييف بعد الهتافات العنصرية ضد مواطنه وقال: إنها حلقة محزنة أخرى لكرة القدم».

وعن سر تألقه وتميز لاعبي تشيلسي هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، قال: فهمنا رسالة المدرب فرانك لامبارد، وندرك مقدار ما يعطينا ذلك في التدريب وكيف يمكننا بعد ذلك ترجمته في المباريات ومع ذلك، فإننا لا ننوي التوقف حتى لو كنا نحسن الأداء، نحن نعلم أننا نتطور باستمرار، قد يكون كثير من الناس لا يؤمنون بنا، ولكننا نتقبل المشورة، نحن نقوم بعمل رائع، لكن يجب أن نستمر، لأننا لم نفز بأي شيء في الوقت الحالي، علينا أن نبقي أقدامنا على الأرض ونعمل بجد.

وعن تألقه الشخصي، قال: لامبارد أعطاني الثقة، وأنا أتحدث معه كثيراً، منذ البداية أخبرني أنه يريد أن أكون سعيدًا، وأرادني أن أبتسم وألعب بحرية، أخبرني أن ألعب كما كنت أريد دائمًا القيام به، الموسم الماضي كان مختلفًا تمامًا، ولم يكن لدينا حرية كبيرة في التحرك على أرض الملعب، هذا الموسم مختلف تمامًا بالنسبة لنا، فنحن نشعر بالحرية، ونلعب كرة قدم أفضل، أنا سعيد جدًا بمساعدة الفريق على تحقيق نتائج جيدة.