اللواء 73 مشاه ينشر صورا تبرز تمركزات قواته فى ضواحى العاصمة طرابلس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر اللواء 73 مشاة التابع للجيش الوطنى الليبى صورا تبرز تمركزات وحدات اللواء فى محورى الكازيرما كوبرى المطار فى ضواحى طرابلس. وأشار عضو شعبة الإعلام الحربى التابع للجيش الليبى المنذر الخرطوش إلى أن الجولة ضمت كل من العقيد مهدي العوامي قائد الكتيبة 409 مشاة والعقيد حافظ المجدوب قائد كتيبة الاستطلاع والرائد فرج القطعاني قائد مكلف بالكتيبة 276 مشاة وذلك للوقوف على احتياجات الأفراد ورفع الروح المعنوية والتوقف على تحركات العدو من خلال الرصد المباشر، موضحا أن الحرب الاستراتيجية طويلة الأمد سلاح قوى للجيش الليبى.

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