شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تجدد دعمها الثابت للقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جددت تونس دعمها الثابت للقضية الفلسطينية، ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في نضالاته من أجل استرداد حقوقه الوطنية المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية - في بيان امس الثلاثاء - أن تونس تؤكد التزامها الثابت بدعم الشعب الفلسطيني، وتدعو المجتمع الدولي والأطراف المعنية لإلزام الاحتلال باحترام قرارات الشرعية الدولية، لا سيما قرارات مجلس الأمن الدولي.

وأضاف البيان أن تونس تستحضر نضال الزعيم الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات، بمناسبة حلول الذكرى الخامسة عشرة لوفاته، والذي قاد مسيرة النضال الفلسطيني لأكثر من أربعة عقود وكرس حياته خدمة لقضايا وطنه وشعبه.