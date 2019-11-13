الخرطوم.. "يونس إمره" التركي ينظم دورة رسم لطلاب سودانيين

الخرطوم / عمر أردم / الخليج 365
ينظم مركز "يونس إمره" الثقافي التركي، دورة رسم لطلاب سودانيين في العاصمة الخرطوم.
وقال مراسل الخليج 365، الثلاثاء، إن الدورة تضم 10 طلاب تتراوح أعمارهم بين 11 و15 عاما، وتستغرق شهرا.
وأوضح أن الطلاب سيتلقون بإشراف الرسامة السودانية إسراء بابكر، دروسا عن أساليب الرسم بأقلام الفحم والطلاء المائي والجاف.
وفي تصريح للأناضول، قال مدير المركز الثقافي بنيامين دمير، إن الدورة ترمي لاكتشاف مواهب الطلاب في مختلف أقسام الرسم.
وأكد على مواصلة المركز دعم التعليم الفني للأطفال السودانيين.
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