الخرطوم.. السفير التركي يزور مركزا لتدريب القابلات

الخرطوم/ عمر إردم/ الخليج 365

زار السفير التركي لدى الخرطوم، عرفان نذير أوغلو، الإثنين، المركز السوداني التركي لتدريب القابلات، الذي تم إنشائه بدعم من الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا".

وأطلع نذير أوغلو، على معلومات من قبل مسؤولين حول الدراسة في المركز، الموجود في مدينة أم درمان، بضواحي العاصمة السودانية الخرطوم، واستمع لمطالب نحو 400 طالبة يدرسن فيه.

كما تطرق في كلمة ألقاها أثناء الزيارة، على المشاريع التركية في السودان، التي تشمل مختلف المجالات.

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وقال السفير التركي، للأناضول، إن بلاده تتشارك مشاريع مع السودان في مختلف المجالات، ومنها مشاريع كبيرة في قطاع الصحة.

وأردف: "من أهم هذه المشاريع، مستشفى البحث والتعليم السوداني التركي في مدينة نيالا، الذي يستقبل مرضى من دول الجوار، على غرار تشاد، وليبيا".

وأوضح أن وفيات الأطفال تعد من المشاكل الخطيرة التي يواجهها السودان، وأن المركز يلعب دورا مهما في التقليل من هذه الظاهرة.

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