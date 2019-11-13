"سرايا القدس": الساعات المقبلة ستضيف "هزيمة جديدة" لنتنياهو

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

قالت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، الثلاثاء، إن "الساعات القادمة ستضيف هزيمة جديدة" لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

جاء ذلك في خطاب متلفز للناطق باسم "سرايا القدس"، أبو حمزة.

وقال أبو حمزة: "الساعات القادمة ستضيف عنواناً جديداً إلى سجل الهزائم الخاص برئيس وزراء العدو الذي لم يجلب للصهاينة سوى الدمار والحرب والخراب".

وأضاف: "نحمل العدو المسؤولية الكاملة عن تبعات القرار الغبي باغتيال قيادة المقاومة".

وتابع: "نقول للعدو وبكل يقين أنك ربما نجحت في بدء هذا العدوان على شعبنا ومقاومتنا لكنك لن تستطيع مهما فعلت أن تحدد شكل وتوقيت نهاية هذه الجولة من المعركة المفتوحة معك".

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وأكد أبو حمزة على "استمرار الجهوزية والنفير والانعقاد الدائم لقيادة سرايا القدس في إطار إدارة معركة الرد على جرائم العدو وصد عدوانه الآثم على شعبنا".

ويواصل الجيش الإسرائيلي شن غارته على مناطق متفرقة من قطاع غزة، والتي بدأتها فجر الثلاثاء، باغتيال بهاء أبو العطا، القائد البارز في "سرايا القدس".

وتسببت هذه الغارات باستشهاد 10 فلسطينيين من ضمنهم "أبو العطا" وزوجته (أسماء أبو العطا)، وإصابة 45 آخرين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وردا على عملية اغتيال "ابو العطا"، أعلنت "سرايا القدس" إطلاق عشرات الصواريخ باتجاه المدن الإسرائيلية، الأمر الذي ردّت عليه إسرائيل بغارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، في بيان، رصده إطلاق 190 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، منذ فجر اليوم. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.