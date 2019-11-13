شكرا لقرائتكم خبر عن عمقه 6 أمتار.. إنقاذ عامل سقط في خزان مياه بجازان (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني في جازان، أمس الثلاثاء، إنقاء وافد آسيوي سقط في خزان مياه بمحافظة “العيدابي”.

وأوضح نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، الرائد محمد بن حسن آل صمغان، أن مركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة “العيدابي” تلقى بلاغًا عن سقوط شخص بأحد خزانات المياه.

Advertisements

وأضاف أنه على الفور تم تحريك الفرق للموقع، واتضح سقوط عامل من الجنسية البنجلاديشية بخزان بعمق ٦ أمتار، وتم إنقاذه من قبل الدفاع المدني وتبين إصابته، ونُقل للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.