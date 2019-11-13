«الملصــق».. رسالــة تسامــح بــرؤى 365 فنانــاً مــن 74 دولــة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتح الكاتب والأديب محمد المر، مدير مكتبة الشيخ محمد بن راشد، مهرجان الإمارات الدولي الأول للملصق الذي تنظمه ندوة الثقافة والعلوم، تزامناً مع عام التسامح وأسبوع التصميم في دبي.

حضر الافتتاح عبد الغفار حسين، وبلال البدور، رئيس مجلس إدارة الندوة، وعلي عبيد الهاملي، نائب الرئيس، ود. صلاح القاسم وجمال الخياط ود. حماد بن حماد ومريم ثاني، أعضاء مجلس الإدارة، ود. رفيعة غباش ود. نجاة مكي ود. محمد يوسف ود. كريمة الشوملي ود. نادية الحساني، عميد كلية الفنون والتصميم بجامعة الشارقة، وجمع من الفنانين والطلبة والمهتمين.

ويضم المعرض 365 ملصقاً تتناول موضوع التسامح بكل أشكاله في إطار إبداعي مبتكر أنتجها 365 مصمماً من 74 دولة هي: الجزائر والأرجنتين وأستراليا والنمسا وأذربيجان والبحرين وبيلاروسيا والبرازيل وبروناي وبلغاريا وكندا وتشيلي والصين وكولومبيا وكوبا وقبرص والتشيك والدنمارك والإكوادور ومصر وإستونيا وفرنسا وألمانيا واليونان والمجر وآيسلندا والهند وإندونيسيا وإيران والعراق واليابان وكوسوفو والكويت ولاوس ولبنان وليختنشتاين وماكاو وماليزيا والمكسيك والمغرب ونيكاراجوا ومقدونيا وعمان وباكستان وفلسطين وبيرو وبولندا والبرتغال ورومانيا وروسيا والسعودية وصربيا وسلوفاكيا وكوريا الجنوبية وإسبانيا والسويد وسويسرا وسوريا وتايوان وتايلاند وتونس وتركيا وأوكرانيا والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والأوروجواي وأوزبكستان وفنزويلا واليمن وزيمبابوي.

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ويعتبر المهرجان إطاراً إبداعياً أطلقته الندوة لتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار في الإمارات والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتعزيز التواصل والتبادل مع الثقافات الأخرى. ويشارك في المهرجان نخبة من أبرز فناني الملصق على مستوى العالم منهم: اوفه لويش، من ألمانيا، واجنيشكا زيميشفسكا، من بولندا، وليوبا لوكوفا، من أمريكا، وساكي مافونديكاوا، من زيمبابوي، وايفريبيدس زانتيديس، من قبرص، واروان هارنوكو، من إندونيسيا، وكريستوفر سكوت، من الإكوادور، وبيونج ايل سان، من كوريا، وعباس يوسف من البحرين، وهيلين برانكوفسكا، من أوكرانيا. يضاف إلى ذلك مشاركات واسعة من الصين وبولندا والمجر وقبرص وإندونيسيا والإمارات ودول أخرى.

وقال البدور: تنظيم المهرجان يأتي في إطار برامج الندوة المختلفة، لتعزيز وإثراء الواقع الثقافي والإبداعي والتواصل مع الثقافات الأخرى.

أشرف على تنظيم المهرجان د.نجاة مكي ود.عرفات النعيم. واعتبرت مكي أن الملصق رسالة بصرية مضمونها إنساني يعبر من خلالها الفنان عن أفكار ورؤى متعددة استجابة لقضايا معاصرة ووسيلة للتواصل البصري وتبادل الأفكار والمعلومات، لتعميق قيم التسامح والحوار وتقبل الآخر. وقالت: الإمارات جسر للتواصل والتسامح بين جميع شعوب العالم.