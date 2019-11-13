شكرا لقرائتكم خبر عن عدوان «إسرائيلي» مزدوج على غزة ودمشق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استشهد قيادي بارز في حركة «الجهاد الإسلامي» الفلسطينية بقطاع غزة وزوجته، في حين نجا آخر من قصف في دمشق، بينما ارتقى نجله وحفيدته، فجر أمس الثلاثاء، بعدوان «إسرائيلي» مزدوج، ردت عليه الحركة بإطلاق عشرات صواريخ على وسط وجنوب الأراضي المحتلة عام 1948، في وقت استشهد 8 فلسطينيين، وأصيب العشرات لاحقاً بالقصف «الإسرائيلي» المتواصل، وبالتزامن مع التصعيد توعدت الفصائل الفلسطينية بالرد بقوة؛ حيث رفضت «الجهاد» قبول أي وساطة لوقف الرد على الجريمة، فيما كثفت مصر من جهودها في مسعى لوقف العدوان.

وأعلنت «الجهاد» عن اغتيال القيادي بهاء أبو العطا وزوجته في قصف استهدف منزله بغزة، بينما قالت مصادر طبية: إن 4 من أبنائه أصيبوا في الهجوم. وإثر ذلك، أعلنت «سرايا القدس» الذراع العسكرية ل«الجهاد»، في بيان، استهداف مدينة «تل أبيب» وسط الأراضي المحتلة عام 1948 بعدة قذائف صاروخية، إضافة إلى عشرات القذائف على مستوطنات غلاف غزة، وكشفت وسائل إعلام «إسرائيلية» عن أن 39 تلقوا العلاج؛ جرّاء إطلاق الصواريخ من قطاع غزة. وتزامنت العملية مع قصف استهدف منزل القيادي في الحركة أكرم العجوري بدمشق؛ ما أسفر عن استشهاد نجله وحفيدته وإصابة آخرين.

ونقلت وكالة أنباء «سانا» السورية الرسمية عن مصدر عسكري قوله: «في تمام الساعة 4,14 من فجر الثلاثاء... قامت طائرات حربية «إسرائيلية» من فوق الجليل المحتل بإطلاق ثلاثة صواريخ باتجاه مدينة دمشق». وأشارت إلى أن «وسائط دفاعنا الجوي تعاملت مع العدوان، ودمرت أحد الصواريخ المعادية قبل الوصول إلى هدفه، في حين وصل الصاروخان الآخران، وأصابا منزل القيادي في حركة الجهاد الفلسطيني أكرم العجوري في حي المزة الغربية».

وواصل الطيران الحربي «الإسرائيلي» غاراته المكثفة على القطاع، تاركاً حصيلة- غير نهائية- 10 شهداء، وأكثر من 25 جريحاً، إضافة إلى شهيدين في دمشق. وأعلنت وزارة الصحة في غزة، عن استشهاد المواطن إبراهيم أحمد الضابوس (26 عاماً) متأثراً بجروحه التي أصيب بها في قصف على بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، ليلحق برفيقه الشهيد محمد حمودة، الذي استشهد في نفس الغارة أثناء قيادتهما دراجة نارية. وفي وقت سابق، استشهد الشاب زكي غنام (25 عاماً) في قصف «إسرائيلي» استهدف مجموعة من المقاومين، وأصيب ثلاثة في قصف استهدفهم في بيت لاهيا، بينما ارتقى شهيدان؛ جرّاء استهدافهما من طائرات الاستطلاع في بيت حانون شمالي القطاع، كما ارتقى 3 شهداء باستهداف في بيت لاهيا.

وبدأ التصعيد، باغتيال القائد في «سرايا القدس» بهاء أبو العطا (42 عاماً) وزوجته أسماء، إضافة إلى إصابة أربعة من أبنائه، وكان الاحتلال قد أطلق عليه «القنبلة الموقوتة».

وأغارت الطائرات «الإسرائيلية» على موقع للمقاومة شرقي بلدة بيت حانون، فيما قال شهود عيان: إن طائرات الاحتلال قصفت أرضاً زراعية قرب معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة. كما أغارات الطائرات على دفيئة زراعية بحي المنارة بخان يونس، إضافة إلى مكتب الهيئة المستقلة لحقوق المواطن، وشقة سكنية بمدينة غزة، إلى جانب العديد من المواقع المدنية.

وواصلت المقاومة الفلسطينية قصف المستوطنات ومدن «الاحتلال؛ حيث أكد مصدر في المقاومة ارتفاع عدد الصواريخ إلى أكثر من 160 صاروخاً؛ شملت: «تل أبيب» والخضيرة وعسقلان و«سديروت»؛ حيث ادعى الاحتلال أن «القبة الحديدة» تصدت للعديد من الصواريخ. وأعلنت غرفة العمليات المشتركة مسؤوليتها عن إطلاق عدة رشقات فيما تبنت «سرايا القدس» المسؤولية عن إطلاق معظم الصواريخ.

Advertisements

وقالت «السرايا»: إن وحدة المدفعية تمكنت من إطلاق عدد كبير من قذائف الهاون باتجاه تجمع للجنود «الإسرائيليين» خلف موقع أبو مطيبق العسكري شرقي رفح، وأكدت وقوع إصابات في صفوف جنود الاحتلال، وشوهدت طائرات العدو وهي تهبط في المكان.

وتحدثت وسائل إعلام الاحتلال، عن إطلاق صافرات الإنذار في منطقة معبر كرم أبو سالم، كما سبق أن تسببت صواريخ المقاومة التي تطلق من القطاع، باندلاع حريق كبير في مصنع داخل «سديروت». وقالت وسائل الإعلام: إن صاروخاً سقط مباشرة تسبب بحريق كبير في المصنع من دون أن توضح طبيعة المواد التي يصنعها، وعلى الفور استدعيت طواقم إطفاء من محطات الإطفاء في «سديروت» وعسقلان.

وأعلن وزير الحرب «الإسرائيلي» نفتالي بينيت «وضعاً خاصاً» في المناطق التي تقع على بعد 80 كلم من قطاع غزة، لمدة 48 ساعة على الأقل. كما استدعى جيش الاحتلال مئات جنود الاحتياط، إلى جانب تفعيل تشغيل منظومة القبة الحديدية والجبهة الداخلية، وإرسال عدد من الدبابات والآليات العسكرية إلى الحدود مع قطاع غزة. وفي السياق ذاته، دعت السفارة الأمريكية في «إسرائيل» رعاياها إلى أخذ الحيطة والحذر الأمني، بعد التصعيد العسكري في غزة.

وكثفت القاهرة من جهودها في مسعى لوقف العدوان. وقالت محطات تلفزة «إسرائيلية» إن الوسطاء المصريين أجروا اتصالات مع «تل أبيب»؛ لوقف العدوان على القطاع. وسبق للجهود المصرية أن أدت في السنوات الماضية إلى منع حروب «إسرائيلية» على قطاع غزة عدة مرات.

إلى ذلك، قالت مصادر: إن حركة «الجهاد» ترفض التعاطي مع أي جهود إقليمية أو دولية لوقف التصعيد في قطاع غزة. وأكدت «الجهاد» أن ما جرى في غزة ودمشق خط أحمر لا يمكن للحركة أن تسمح للاحتلال بتخطيه.

وأعلنت «سرايا القدس»، «رفع حالة الجهوزية»، وقالت: «ردنا حتماً قادم يزلزل الكيان»، فيما هددت حركة «حماس» بالثأر، في حين توعدت الفصائل برد مفتوح.

وزعم جيش الاحتلال أنه بعث رسالة تهديد إلى حركة «حماس» حذرها من إطلاق الصواريخ إلى جانب «الجهاد». وأضافت المواقع العبرية إذا لم تنضم، فلن نهاجمها. وتم نقل الرسالة من خلال مصر ومبعوث الأمم المتحدة مالادينوف.

وعلّقت وزارة التربية والتعليم في غزة الدراسة في جميع مدارس القطاع، في المقابل، قررت «إسرائيل» إغلاق معابر قطاع غزة، وغلق بحر القطاع أمام الصيادين. (وكالات)