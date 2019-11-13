شكرا لقرائتكم خبر عن ذكريات مولديّة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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عبد اللطيف الزبيدي

هل فات موعد الحديث عن المولد النبوي الشريف؟ الذكريات، كل أوان أوانها. هي على صلة بأوزان الشعر، لعل فيها مباهج للمناهج، فهي ذات صلة وطيدة بالإيقاعات، بالتالي بالموسيقى.

في منتصف العقد الخامس من القرن الماضي، كانت المساجد والجوامع في مسقط رأسي (توزر)، تحتفل بالمولد النبوي الشريف، طوال الليالي العشر التي تسبق تجلي ميلاد الرسول الكريم. تحفة الاحتفال ومحوره كل ليلة «ديوان الشيخ العروسي»، وهو مجموعة كبيرة من المدائح والأذكار. نسختنا العائلية كانت بخط أنيق رشيق وبأحبار ملونة، والإخراج موحد والهوامش مضبوطة. مربط الهدف من الطرح، هو أن كل مقطوعة شعرية إلى جانبها على الهامش بحرها. حشود الجامع أمامها جميعاً نسخ من الديوان، والقراءة بصوت عال، إيقاعية تفعيلية، لكل وزن شكله اللحني المميز. في الأداء الجماعي لا شيء أسهل من انضباط الجماعة عند تردّدٍ معين، الكل يلتزم الطبقة الصوتية. المقطوعات بديعة: «فمن الإله صلاته لا تُحصرُ.. وسلامه أبداً عليه يكرّرُ.. ما لاح في الآفاق نجمٌ يزهرُ.. وبدا بأطراف المجرّة عسكرُ.. للصبح يُهزم عسكر الظلماتِ». تلك محفوظاتنا قبل المدرسة، وتربية إحساسنا بالإيقاعات.

كل مراحل السن تحتفل بأوزان المدائح وألحانها، فحين يحضر الطفل المولد قبل سن القراءة، يردد الأبيات المتكررة كلازمة، وبذلك يحفظها، وتعتاد أذنه جل الإيقاعات، يتذوّق البسيط، الكامل، الطويل، الرمل، الرجز، الهزج، الوافر، الخفيف.. وهي ذات تفعيلات موحدة أو مركبة راقصة. أمّا منذ الثالثة الابتدائية، فيغدو الصبي يقرأ ويردد ما سبق أن سمعه وعلق بذهنه ثلاث سنوات أو أكثر، وصار «خبيراً» في ضبط الأداء في كل بحر. المأساة هي أنه عندما يبلغ الإعدادية ويعلمونه بحور الشعر، يسيئون إلى إحساسه بجمال إيقاعات الأوزان، بتدريسه تقطيع الشعر، الذي هو أكذوبة الخليل الفراهيدي الكبرى، فقد أخذ التقطيع عن الهنود، اختلسه ونسبه إلى نفسه، وقد سبق أن خص القلم هذه الفضيحة الخليلية بعمود. شعرنا العربي قائم على التفعيلة لا على المقطع الصوتي، الذي هو نظام أشعار الأمم التي تقيس الأوزان بالقدم، كاليونانية واللغات اللاتينية والهندية. في الجاهلية كانوا بلا ريب يعرفون الإيقاعات ويقولون فيها الأشعار بالإلقاء التفعيلي الإيقاعي المموسق.

لزوم ما يلزم: النتيجة التربوية: تجربة تدريس بحور الشعر بالبيانو يجب تعميمها، وإلقاء طريقة التقطيع في سلّة المهملات. إيقاعات الشعر تنتمي إلى الموسيقى، لا إلى الأدب، فتبصّروا يا معشر الخبراء، ولماذا تخدعون الأبرياء؟

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