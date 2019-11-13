متظاهرو لبنان يضغطون في الشارع لتسريع حكومة التكنوقراط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”، وكالات

قطع متظاهرون غاضبون، أمس الثلاثاء، عدداً من الطرقات في لبنان، الذي يشهد أيضاً إضراباً مفتوحاً لموظفي المصارف، وإغلاقاً للمدارس والجامعات في إطار الاحتجاجات لليوم 27 على التوالي، بهدف الضغط على المسؤولين لتشكيل حكومة تكنوقراط بأسرع فرصة ممكنة، كما طالب موظفو المصارف بتوفير الأمن، بينما لا يزال قطاع المحروقات يعاني أزمة.

وفي بيروت، اجتمع عدد من الناشطين أمام قصر العدل، وأقفلوا مداخله دعماً لاستقلالية القضاء والضغط على السلطة السياسية للبدء بالاستشارات النيابية، وحصلت إشكالات بين المعتصمين وعدد من المحامين الذين كانوا يحاولون الدخول إلى مقر النقابة من الجهة الخلفية لقصر عدل بيروت. كما تجمّع عدد من الطلاب أمام وزارة التربية في الأونيسكو وسط انتشار للقوى الأمنية، وانطلق طلاب المدارس بمسيرة راجلة في مختلف شوارع بيروت ونظموا مسيرة انطلقت من برج المر إلى رياض الصلح مروراً بجسر الرينغ. كما انطلقت مسيرة أخرى من أمام مبنى الإدارة المركزية للجامعة اللبنانية إلى ساحة الشهداء مروراً ببشارة الخوري وصولاً إلى رياض الصلح.

وفي طرابلس شمالاً، عمد المتظاهرون إلى إقفال عدد من الطرقات في المدينة، التزاماً بالإضراب العام، لاسيما الأوتوسراد الدولي عند نقطة البالما والطريق العام، إضافة إلى المسارب والطرق المؤدية إلى ساحة النور.

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وفي الجنوب، أقفلت كافة المدارس والجامعات أبوابها في صيدا، وعمد عدد من المحتجين ليلاً إلى وضع ملصقات على عدادات وقوف السيارات لمنع الدفع وأقفل متظاهرون شركة كهرباء صيدا. وفي صور، أقفلت المصارف في المدينة ومنطقتها، أبوابها أمام الزبائن بناء على الإضراب المقرر من قبل نقابة موظفي المصارف.

وفي البقاع، قطع المحتجون الطريق عند مفرق قب إلياس بالاتجاهين، وأقفلوا مركز المعاينة الميكانيكية في زحلة، ومنعوا الموظفين من الدخول إلى السراي لإنجاز معاملاتهم، في ظل انتشار لعناصر الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.

من جهة أخرى، أعلن موظفو المصارف الإضراب المفتوح بسبب ما سمّوه ظروف العمل القاسية وغير الطبيعية التي خضعوا لها في الأيام الأخيرة، خصوصاً تعرض قسم منهم لاعتداءات طاولت كراماتهم، ووصلت أحياناً إلى حد الاعتداء الجسدي، في وقت أكد رئيس نقابة موظفي المصارف في لبنان أسد الخوري أن ماكينات الصرف الآلي ستزود بالنقد، موضحاً أن الإضراب ليس من أجل الإضراب، بل من أجل أن تأخذ الإدارات إجراءات مناسبة في هذا الوقت الصعب، والتحويلات من الخارج مازالت تعمل.

إلى ذلك، أكّد ممثّل شركات موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا، أنّ الأمور ذاهبة إلى الحل بموضوع المحروقات، بعد اللقاء الّذي حصل يوم الاثنين مع رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري ووزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل .