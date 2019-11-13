فعاليات ثقافية في الشارقة والعين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينظم اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات ضمن فعاليات نادي القصة مساء اليوم في مقره في الشارقة ندوة حول كتاب «القصة اليتيمة في الإمارات» يشارك فيها عدد من الكتّاب، والكتاب صادر عن دار العنوان وهو توثيقي يُعنى بالنّاتج القصصيّ للرعيل الأول في الإمارات، ممّن برزت أسماؤهم في عوالم الأدب، وصاروا من أبرز رموز المشهد الثقافي الإماراتيّ.

وفضلاً عن الشّعراء فإنّ الكتاب يحمل بين طيّاته بصمة لأسماء تركت أثرها في عوالم فنية مختلفة، كالتشكيل والمسرح. من جانب آخر يطلق اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات أولى فعاليات نادي كتّاب العين وذلك بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، حيث ستقام الأمسية مساء اليوم في مكتبة زايد المركزية في العين بعنوان «تجارب في الرواية الإماراتية» بمشاركة الروائية فتحية النمر والدكتورة زينب الياسي.