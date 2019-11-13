شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تغيث معدومي شبوة اليمنية بـ 350 سلة غذائية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيرت دولة الإمارات، عبر ذراعها الانسانية هيئة الهلال الأحمر، قافلة غذائية تضم 350 سلة غذائية، تزن 28 طناً إلى منطقة جول الريدة بمديرية ميفعة في محافظة شبوة اليمنية استفاد منها 2135 فرداً من الأسر معدومة الدخل والأشد احتياجاً وذلك في إطار جهودها الرامية لرفع المعاناة وتطبيع حياة الأسر التي تعاني أوضاعاً صعبة.
وأعرب المستفيدون، عقب تسلمهم المواد الإغاثية، عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً على وقفتها الأخوية في محنتهم وجهود الإغاثة المتواصلة لأبناء شبوة.
جدير بالذكر أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وزعت منذ بداية «عام التسامح» 33 ألفاً و24 سلة غذائية بمعدل 1888 طناً و480 كيلو جراماً، استهدفت 157 ألفاً و125 فرداً من الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة شبوة.
(وام)
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