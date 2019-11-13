40 طـرازاً جديداً تنطلق من «دبي الدولي للسيارات»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ممدوح صوان

افتتح سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، صباح أمس، معرض دبي الدولي للسيارات في نسخته الخامسة عشرة، الحدث الرائد للسيارات في منطقة الشرق الأوسط، والذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي من الثاني عشر وحتى السادس عشر من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. وقام سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بجولة شملت كافة أروقة المعرض ومنصاته، حيثُ رحب سموه بالعارضين، وتعرف منهم إلى مستقبل صناعة السيارات، وأحدث التقنيات والتجهيزات الذكية لكبرى شركات السيارات على مستوى العالم.

واطلع سموه خلال جولته في المعرض الذي يشهد أكثر من 40 حدث إطلاقٍ لطرازات جديدة من السيارات يُكشف عنها للمرة الأولى لأكثر من 90 شركة وعلامة تجارية مبتكرة ومجهزة بأحدث التكنولوجيات الذكية وذاتية القيادة والكهربائية.

بدأ سموه جولته في المعرض بزيارة منصة شركة «inkas» الإماراتية لتجهيز السيارات المصفحة والمدرعة، وفي منصة شركة ميتسوبيشي تعرف سموه من القائمين على المنصة إلى سيارة «e-EVOLUTION» الاختبارية، وهو العرض الإقليمي الأول لها، وتعتبر سيارة كهربائية رياضية متعددة الاستخدامات عالية الأداء. كما زار سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، منصة «GAC Motor»، وتعرف إلى أحدث السيارات المعروضة لديها، ومنصة مجموعة «STREIT» الإماراتية لتجهيز السيارات، وكذلك منصة شركة نيسان التي تعرض مجموعة جديدة من الطرازات، من بينها نماذج أولية فريدة من نوعها.

شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم في منصة «أسبارك اليابانية» الكشف الأول عن سيارة «أسبارك أو دبليو إل»، وهي أول سيارة يابانية كهربائية خارقة تنتج 1150 حصاناً، وقادرة على الانطلاق من وضع الثبات إلى سرعة 100 كم في الساعة في أقل من ثانيتين.

وتوقف سموه عند جناح «جنرال موتورز» التي ضمت مجموعة إطلاقات وتجارب جديدة من «جي إم سي» و«كاديلاك» و«شفروليه»، وفي منصة «لاند روفر» اطلع سموه على تشكيلة طرازات «ديفندر» الجديدة كلياً والتي تشهد ظهورها الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما تعرف إلى جديد «جاكوار» سيارة جاكوار I-PACE الكهربائية بالكامل، والتي تعتبر أفضل سيارة خضراء في العالم.

وفي ختام جولة سموه في المعرض عرج على منصة «مرسيدس»، واطلع على الطرازات الحديثة للشركة الأعرق في صناعة السيارات، منها سيارة «EQC400» الكهربائية، والتي تتميز بمحيط فاخر وتقنية عالية تشمل نظام مرسيدس MBUX الترفيهي، ومنصة «BMW» التي تضم مجموعة من السيارات الجديدة، وسيارة «night sky» الاختبارية من الفئة الثامنة.

ويحظى المعرض هذا العام بالعديد من الابتكارات، بما في ذلك الكشف عن أسرع سيارة كهربائية في العالم، وفرصة للتعرف إلى كبسولة فيرجن «هايبرلوب ون»، ومتابعة فعاليات أول مجموعة من السيدات المالكات للسيارات الخارقة.

ويقدم المعرض هذا العام لزواره من عشاق السيارات تجارب فريدة من نوعها تناسب جميع الأعمار، وذلك عبر مجموعة من الفعاليات المفعمة بالحيوية طوال أيام المعرض الخمسة.

وتعد نسخة هذا العام من المعرض حدثاً لكل أفراد الأسرة؛ حيث تقدم العديد من ألعاب الفيديو المبهرة، وعروض الموسيقى الحية، وخيارات متنوعة من الأطعمة. وسيتمكن رواد المعرض من الاستمتاع بمختلف الأنشطة، والاطلاع عن قرب على السيارات الكلاسيكية والتقنيات الذكية، ومن بينها التنقل ذاتي القيادة، وخوض تجارب القيادة بتقنية الواقع الافتراضي والمعزز.

في تأكيد لمكانة دبي العالمية؛ استغلت شركات السيارات، معرض دبي الدولي للسيارات؛ للكشف عن أحدث الطرز الجديدة.

«رينج روفر»

كشفت «لاند روفر» عن الطراز الجديد من سيارة «رينج روفر» الأيقونية، المزودة بمحرك إنجينيوم الجديد سداسي الأسطوانات العامل بالبنزين.

وتجمع هذه السيارة بين التوجيه الديناميكي على الطرقات، والفخامة المطلقة، وقدرات «لاند روفر» المعروفة على الاستجابة لكل التضاريس، والآن أضيف محرك «إنجينيوم» البنزين الجديد سداسي الأسطوانات المستقيمة بسعة 3.0 لتر وهو يحسّن الأداء والفاعلية والكفاءة في استهلاك الوقود، ولدى المشترين الخيار بين طرازين بقوة 360 حصاناً و400 حصان.

3 طرازات ل«كاديلاك»

شهد المعرض، أمس، طرح ثلاثة طرازات جديدة من «كاديلاك» في المنطقة شملت أول سيارة «CT5» سيدان رياضية، وأول سيارة «XT6» على الإطلاق، و«XT5» رباعية الدفع المجددة. وترسم تشكيلة 2020 اتجاهاً جديداً لعلامة «كاديلاك» التي تدخل فئات جديدة في السوق، كما تجسد هذه التشكيلة فخامة «كاديلاك» من حيث القوة والحضور والأداء مع الالتزام بجوهر العلامة المميز.

«جي إم سي»

كشفت «جي إم سي»، أمس، عن تشكيلتها المشاركة في معرض دبي الدولي للسيارات 2019، والتي تعد الأكثر جرأة. وتتمتع تشكيلة «جي إم سي 2020» الجديدة بتنوع الاستخدامات، وبمزيد من تقنيات الاتصال وأحدث الإكسسوارات وخيارات التخصيص.

كشفت جي إم سي عن تشكيلتها الأكثر جرأة على الإطلاق. وتتمتع تشكيلة جي إم سي 2020 الجديدة بتنوع الاستخدامات وبمزيد من تقنيات الاتصال وأحدث الإكسسوارات وخيارات التخصيص؛ لتذهل زوار المعرض من جوانب عديدة.

وتألقت سييرا الجديدة في التصميم وتقنيات الاتصال وخيارات التخصيص، وأكاديا 2020 - عصرية، عملية وذات قدرات عالية.

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العربية للسيارات

تسلط العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني، والموزع الحصري لسيارات نيسان في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، الضوء على أحدث الابتكارات أمام جمهور زوار الحدث، وستقوم بعرض 11 سيارة، إلى جانب النسخة الأحدث من «نيسان باترول 2020» التي تحتل مركز الصدارة، إلى جانب مجموعة من أحدث الموديلات للشركة.

وقال ميشال عياط، الرئيس التنفيذي للعربية للسيارات: بصفتنا من اللاعبين الأساسيين في قطاع السيارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، نفخر بتسجيل حضور متميز لنا في معرض دبي الدولي للسيارات؛ لنعرض فيه أحدث تقنياتنا المبتكرة في هذا المجال. لقد تمكن هذه الحدث من تحقيق النمو المتواصل منذ إطلاقه، ليصبح اليوم واحداً من أكبر معارض السيارات في المنطقة، ما يحتم علينا المشاركة به ودعمه وتعزيز نموه كل عام، من خلال عرض أحدث طرازاتنا وتقنياتنا، ونتطلع إلى تسجيل مشاركة فاعلة لنا في نسخة هذا العام.

شفروليه

كشفت شفروليه النقاب عن 3 طرازات جديدة لعشاق السيارات. وعلى الرغم من أن سيارة أونيكس هي سيارة جديدة بالنسبة للمنطقة، إلا أن كابتيفا هي من السيارات العائلية المفضلة التي نقدّمها للمنطقة في طراز عام 2020. وتوفر السيارتان لمسة حيوية جديدة لتشكيلة سيارات شفروليه في الشرق الأوسط. بينما تتصدر سيارة كورفيت ستينغراي 2020 المرتقبة، منصة العرض مع ظهورها الإقليمي الأول، بما تتمتع به من مستويات جديدة من الأداء والتكنولوجيا ومهارة الصنع والرفاهية، لتكون درّة تاج تشكيلة شفروليه لعام 2020.

وقال جون روث، الرئيس والمدير الإداري لشركة جنرال موتورز إفريقيا والشرق الأوسط: «نحن في شفروليه، فخورون للغاية بتقديم واحدة من أوسع تشكيلات السيارات في المنطقة وأكثرها تنوعاً، والتي تستهدف جميع فئات عملاء السيارات. وبدءاً بسيارة كورفيت ستينغراي الأسرع والأكثر فخامة من نوعها، وصولًا إلى سيارة أونيكس الأنيقة وسيارة الدفع الرباعي متعددة الاستخدامات، كابتيفا، المثالية لجميع أفراد الأسرة، تعد تشكيلة شفروليه لهذا العام أكثر حيوية وروعة من أي وقت مضى. ويشكل معرض دبي الدولي للسيارات منصة مثالية لإطلاق هذه السيارات الجديدة على المستوى الإقليمي؛ حيث يجمع أهم عشاق السيارات في المنطقة تحت سقف واحد، بما يتيح لنا استعراض رؤيتنا للمستقبل من خلال الابتكار والهندسة الحديثة».

وستتوفر كابتيفا الجديدة في أسواق المنطقة بدءاً من أوائل عام 2020 بثلاثة طرازات وخمسة خيارات للألوان.