سعود بن صقر يرحب بقنصل جنوب إفريقيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، موغوبو ديفيد ماغابي، قنصل عام جمهورية جنوب إفريقيا في دبي والمناطق الشمالية الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالقنصل العام، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يسهم في تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد.

من جانبه، عبر موغوبو ديفيد ماغابي عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مثنياً على العلاقات الاستراتيجية القوية التي تربط البلدين.

(وام)