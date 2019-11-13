شكرا لقرائتكم خبر عن «الأبيض» جاهز للقاء فيتنام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

يؤدي منتخب الإمارات الوطني الأول لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء تدريبه الأساسي في استاد ماي دينه في العاصمة هانوي استعداداً لمواجهة منتخب فيتنام يوم غد الخميس ضمن الجولة الرابعة للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 لحساب المجموعة السابعة.

كانت بعثة منتخبنا وصلت إلى هانوي فجر أمس قادمة من بانكوك بعد أن اختتم الأبيض معسكره القصير الذي استمر لأربعة أيام خاض خلاله مجموعة من الحصص التدريبية تحت قيادة الهولندي فان مارفيك وجهازه المعاون.

من جهته، يُعقد صباح اليوم في مقر الاتحاد الفيتنامي لكرة القدم الاجتماع الفني الخاص بالمباراة بحضور المراقب وطاقم الحكام الياباني وممثلي المنتخبين، حيث سيتم اعتماد ألوان قمصان المنتخبين ومناقشة بعض الجوانب التنظيمية الخاصة بالمباراة.

ويعقب الاجتماع الفني المؤتمر الصحفي للمباراة بحضور مدرب ولاعب من كل منتخب للحديث عن المواجهة المرتقبة التي ستنطلق الساعة الثامنة مساء بتوقيت هانوي (الخامسة عصراً بتوقيت الإمارات).

من جهته، اعتبر إسماعيل راشد مدير منتخبنا الوطني أن التركيز والقتال بقوة طوال زمن المباراة هما أهم الأسلحة التي يجب أن يستخدمها المنتخب أمام فيتنام، مشدداً على ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية تعيد الأبيض إلى قلب المنافسة من جديد.

وأوضح مدير منتخبنا الوطني أن المواجهة التي تنتظر الأبيض بالعاصمة هانوي واحدة من أهم المحطات في مشوار التصفيات الحالية، بعد أن تسببت الخسارة أمام تايلاند في المباراة السابقة في تراجع المنتخب إلى المركز الثالث في ترتيب المجموعة، معرباً عن أمله في العودة بالنقاط الثلاث والتقدم مجدداً إلى المنافسة على صدارة المجموعة.

وجدد إسماعيل راشد ثقته في جميع اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار من قبل الجهاز الفني، مبيناً أن المدير الفني مارفيك حرص على متابعة كل العناصر خلال مشاركاتها مع الأندية في دوري الخليج العربي، وأعلن قائمته النهائية استناداً إلى معايير دقيقة، ووفقاً لجاهزية كل لاعب وحاجة المنتخب لجهوده.

وتمنى إسماعيل راشد التوفيق لكل من يقع عليه الاختيار في التشكيلة الأساسية للمباراة، منوهاً إلى أن الجهاز الفني يدرك صعوبة هذه المواجهة المصيرية، وأهمية تحقيق الفوز فيها، مضيفاً أن المدرب وجهازه المعاون يعملون بجد واجتهاد لوضع الاستراتيجية التي تمكن الأبيض من إنجاز الهدف المطلوب.

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من جهة أخرى، أجرى الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم مقابلة مع مهاجم «الأبيض» ونادي شباب الأهلي أحمد خليل تحدث فيها عن مسيرة المنتخب في التصفيات المشتركة.

وتحدث أحمد الذي تصدر هدافي تصفيات مونديال 2018 بالمشاركة مع السعودي محمد السهلاوي مسجلاً 16 هدفاً في 17 مباراة، عن التجربة السابقة، وقال: كنا نريد أن نحقق آمال الشعب الإماراتي وكانت الفرصة أمامنا خلال الدور النهائي من التصفيات الماضية، ولكن في مثل هذا السباق يتشكل الفارق في تفاصيل بسيطة. حققنا انتصاراً مدوياً على اليابان في سايتاما ولكن أهدرنا بعض النقاط في ملعبنا ما كلفنا خسارة الترشح.

تحدٍّ جديد

وحسب موقع «فيفا» فإن «منتخب الإمارات بدأ التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، بشكل جيد وحقق الأبيض انتصارين على ماليزيا 2-1 وإندونيسيا 5-0، قبل أن يتعرض لخسارة مباغتة في تايلاند (1-2)، وفي الجولة الرابعة سيكون مدعواً لتعويض ذلك بخوض لقاء لا يخلو من صعوبة في فيتنام يوم 14 نوفمبر/‏ تشرين الثاني الجاري.

وتحدّث أحمد خليل عن التصفيات الحالية قائلاً: «لعبنا فقط ثلاث مباريات، كان من الممكن أن نكون في الصدارة ولكن الخسارة أمام تايلاند منحتنا درساً جيداً يجب أن نتعلم منه. علينا أن نبذل جهداً مضاعفاً لكي نكسب في اللقاءات المقبلة ونحقق الخطوة الأولى ببلوغ الدور النهائي».

ويضيف «المجموعة صعبة كما أغلب المجموعات في هذا الدور، كل المنتخبات خسرت المباريات وفقدت النقاط، ولكن المهم أن تعوّض بسرعة ولا تفقد المزيد.أعتقد أن جدول مرحلة الإياب سيعطينا الأفضلية إذ سنخوض ثلاث مباريات على أرضنا، وأعرف أن جمهورنا الكبير سيقف خلفنا كما دائماً لكي يدفعنا نحو النتائج الإيجابية.لن يكون هدفنا الدور النهائي فقط بل أعيننا على التأهل لكأس العالم 2022».

استعادة المستوى

انضم أحمد خليل من جديد للمنتخب اعتباراً من الجولة الثانية، وشارك أمام إندونيسيا ثم تايلاند كبديل في الدقائق (77 و72) توالياً، ومع غياب الهداف علي مبخوت عن مواجهة فيتنام بسبب الإيقاف، تبدو حظوظ أحمد للعودة للتشكيل الأساسي قوية في حال أراد المدرب الهولندي مارفيك استخدام نهج هجومي في المباراة، وفي حال شارك احتياطياً فإن الهدف الأول لأحمد هو استعادة مستواه الكبير بعد فترة انخفاض خلال الموسم الماضي.

وقال أحمد عن ذلك «هذا يحدث لكل اللاعبين، هناك فترات يمر بها اللاعب ولكن الحمد لله نهاية الموسم الماضي ساهمت بتحقيق لقب الكأس لفريق شباب الأهلي، وها أنا أعمل بجد خلال بداية الموسم الحالي لاستعادة مستواي وهذا سيأتي مع تكرار المشاركة في المباريات التنافسية، بعد هذه الجولة عودتنا للتصفيات الآسيوية ستكون في نهاية مارس/ آذار 2020، ووقتها سيكون أغلب اللاعبين قد وصلوا الفورمة المناسبة، عندها سترون أحمد خليل كما السابق إن شاء الله».