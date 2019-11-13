«تنفيذي الشارقة» يطلع على مشروع «العلم نور»

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اطلع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة أمس، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس، على العرض المقدم من مجلس الشارقة للتعليم حول مشروع «العلم نور» الذي انطلق بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في العام 2016.

وأوضح الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم أن المشروع يهدف إلى معالجة حالات فئات غير المتعلمين من المواطنين من الفئة العمرية 20 فما فوق والناتجة عن تعداد سكان الشارقة 2015.. مبيناً نسب الإقبال على المشروع التعليمي، ما تطلب زيادة المراكز التي بلغ عددها 7 مراكز في مدن ومناطق الإمارة.

وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة - خلال الاجتماع الذي عقد في مكتب سمو الحاكم - أصدر المجلس القرار رقم /‏38/‏ لسنة 2019 بشأن تصنيف المنشآت الفندقية في إمارة الشارقة.

وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة، ناقش المجلس عدداً من الموضوعات الحكومية الهامة واتخذ حيالها القرارات التي تصب في خدمة التنمية الشاملة التي تتبناها الإمارة.