جدة تستضيف السوبر الإسباني مقابل 120 مليون يورو

اهتمت الصحف الإسبانية باستضافة مدينة جدة السعودية مباريات السوبر الإسباني في 8 و9 يناير/ كانون الثاني المقبل، وبالخدمة التي قدمها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى لاعبي النادي الكتالوني الفائزين بلقب دوري أبطال أوروبا.

وسحبت قرعة كأس السوبر وأسفرت عن مباريات مثيرة، حيث يلعب برشلونة بطل الدوري مع أتلتيكو مدريد، وريال مدريد مع فالنسيا بطل الكأس، على أن يلعب الفائزان في النهائي لتحديد البطل للنسخة الجديدة من السوبر.

وذكرت مصدر إعلامية أن لاعبي برشلونة ماضياً وحاضراً ومستقبلاً سيبقون ممتنين لنجم النادي الكتالوني الأرجنتيني ليونيل ميسي لأنه أقنع الرئيس السابق للنادي خوان لابورتا بمنح كل لاعب فاز بلقب أوروبا أجراً مدى الحياة.

ويستفيد من هذا القرار 290 لاعباً فازوا بالألقاب، ويشرح خوان كارلوس هيريدا الفائز بلقب كأس الأبطال عام 1979 مع يوهان كرويف ما جرى ويقول: «عندما فاز برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا على اليونايتد في روما في 2009 بهدف ميسي أعلن رئيس النادي بتوصية من ميسي منح كل لاعب فاز بلقب أوروبي بقميص برشلونة أجراً مدى الحياة ووفى لابورتا بوعده»، وتتضمن اللائحة أيضاً نيمار الراحل عن النادي إلى باريس سان جيرمان.

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على خط آخر، ذكرت صحيفة «الآس» الإسبانية أن السعودية ستستضيف مباريات السوبر في الثلاث سنوات المقبلة مقابل 120 مليون يورو، وبواقع 40 مليون يورو عن كل نسخة، موزعة حسب التالي: 13 مليون يورو للاتحاد الإسباني لكرة القدم، و9 ملايين لبرشلونة ومثلها لريال مدريد، و5.5 مليون يورو لأتلتيكو، و3.5 مليون يورو لفالنسيا.

هذا التوزيع غير العادل للفرق المشاركة من قبل الاتحاد الإسباني أغضب نادي فالنسيا الذي سيحصل على 3.5 مليون يورو فقط، مقابل 9 ملايين لكل من الريال وبرشلونة، وقال رئيس فالنسيا أنيل ميرثي: «لم نوافق في الموسم الماضي على تغيير شكل البطولة منتصف الموسم ولا نوافق الآن على طريقة توزيع الجوائز، علينا الدفاع عن حقوقنا، نحن 4 فرق إسبانية كبيرة ويجب ألا تختلف جائزتنا عن البقية».

ولم يرد لويس روبيلاس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم الكشف عن تفاصيل الاتفاق المالي مع الجانب السعودي لكنه قال: «الجوائز المالية ستوزع بالتساوي بين الفرق المشاركة في البطولة وهناك جوائز أخرى ستمنح بناء على تاريخ النادي وهذا مشابه لما يحدث في البطولات الكبيرة مثل دوري أبطال أوروبا وتم بموضوعية كاملة».

ويأتي عدم ارتياح فالنسيا للترتيبات المالية أيضاً لأنه حرم من عوائد تذاكر ملعبه ميستايا الذي كان مقرراً لإقامة نهائي السوبر عليه، قبل أن يتم تغيير نظام البطولة.