منصور بن زايد: حريصون على دعم المبادرات الشبابية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مركز الشباب العربي عن انعقاد النسخة الأولى من الاجتماع العربي للقيادات الشابة، والذي ينظمه مركز الشباب العربي في أبوظبي يومي 10 و11 ديسمبر المقبل بالشراكة مع جامعة الدول العربية وبالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية والإعلامية الإقلمية والدولية، وبمشاركة نخبة من القيادات العربية الشابة وصناع القرار ووزراء الشباب العرب، وممثلي المؤسسات الدولية.

وتوجه سموه بدعوة للعاملين كافة في قطاع الشباب في العالم العربي لرسم خريطة طريق وأجندة عمل مشتركة بالاستفادة من حضور نخبة من قيادات الصف الأول والثاني والثالث من مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية العربية، ليكون الاجتماع الذي ينظمه مركز الشباب العربي بمثابة مظلة جامعة للقاءات وجلسات تشاورية غير تقليدية لتعزيز العمل الشبابي الحكومي المشترك وتقريب وجهات النظر وتوحيد الرؤى والتطلعات وتقديم الحلول لخدمة قضايا الشباب العربي الراهنة والتفكير والتخطيط للمستقبل ضمن منظومة إبداعية شبابية مشتركة والمساهمة في بناء الإنسان والأوطان والتنمية بإحسان.

ووجه سموه فريق مركز الشباب العربي بالتواصل مع قيادات العمل الشبابي في مختلف أرجاء الوطن العربي وتوجيه الدعوات وبناء الشراكات، وليعرض الاجتماع ضمن برنامجه نماذج ومبادرات واستراتيجيات عربية نجحت في خدمة الشباب في مجالات محددة، وليسهم في رسم خريطة طريق بأولويات العمل الحكومي العربي المشترك في مجال خدمة الشباب باعتبارهم يشكلون القوة الأكبر للنهوض بمجتمعاتهم والاستعداد للمستقبل.

وأكد سموه حرص مركز الشباب العربي على دعم ورعاية المبادرات الشبابية، خصوصاً تلك التي سيتم الإعلان عنها خلال الاجتماع، والذي يتوقع أن يشهد مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم؛ إضافة إلى إطلاق بعض المبادرات والكشف عن دراسات مخصصة لخدمة الشباب العربي، إضافة إلى ورش العمل النقاشية، بجانب الإعلان عن بعض المبادرات لخدمة قضايا الشباب وفق مسارات بناء الشخصية العربية والهوية وتعزيز الانتماء؛ وفرص العمل، والبحث والتطوير والإعلام والتمثيل الدولي وإدارة المرافق والمنشآت الشبابية والثقافة والفنون، وغيرها من الملفات التي ستسهم في تمكين ودعم وإشراك الشباب في مختلف المجالات والقطاعات.

وقالت شما المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب، نائبة رئيس مركز الشباب العربي، رئيسة اللجنة المنظمة للاجتماع : «نتطلع إلى استقبال الوفود من العالم العربي، ومن ضمنهم قادة قطاع العمل الشبابي، وقادة الفكر من مختلف المجالات. كما سيشهد الاجتماع لقاءات خاصة بوزراء الشباب العرب، وستعرض الاستراتيجيات الوطنية للشباب في الدول المشاركة».

وقال سعيد النظري، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في المركز، نائب رئيس اللجنة المنظمة للاجتماع «سيعمل المشاركون، وعبر مجموعة متكاملة من الأنشطة والفعاليات والجلسات والورش، على برنامج عمل مشترك يسهم في دعم صنّاع القرار الشبابي في الوطن العربي، لتمكينهم».

فيما قال صادق جرار، نائب المدير التنفيذي للمركز، ومنسق الاجتماع «حرصت اللجنة المنظمة على إبرام شراكات مع عدد من المؤسسات العربية والدولية التي لم تتأخر عن تسخير قدراتها، لخدمة أهداف هذا التجمع المهم».

ويتضمن برنامج الاجتماع، مجموعة من الورش والمحاضرات الخاصة، والإعلان عن دليل خاص بالعمل الشبابي العربي المشترك، وإطلاق برامج زمالة وتدريب متخصصة، وتنظيم معرض للمشاريع العربية الناجحة في تمكين الشباب، وتقديم خريطة بأبرز المرافق المخصصة لخدمة الشباب العربي.

( وام)