دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع أول الصور المسربة لهاتف سوني القادم Xperia 3 ظهر على التقنية بلا حدود.

بدأت شركة سوني خلال الفترة الماضية في تطوير الإصدار الجديد من سلسلة هواتف Xperia، الذي ينطلق بعنوان Xperia 3، ولقد رصدت أول الصور التي تكشف عن تصميم الهاتف عبر تسريبات نشرت في الصين.

واجهت شركة سوني إتخفاض ملحوظ في مبيعات هواتفها الذكية خلال الربع الثالث من 2019 بنسبة وصلت إلى 32%، إلا أن سوني لم تتوقف عن تطوير الهواتف الذكية حتى الآن.

ولقد أكد تقرير نشر في الصين على أن سوني قد بدأت تطوير هاتف Xperia 3، الذي يأتي بمعالج كوالكوم الجديد Snapdragon 865، وهو ما يتوافق مع التسريبات الأخيرة التي جاءت حول المعالج، والتي اشارت إلى أن سوني تأتي من بين الشركات الأولى المستخدمة لمعالج كوالكوم الجديد.

كما تكشف التسريبات المصورة على أن هاتف Xperia 3 يتميز بشاشة مسطحة، مع لوحات منحنية في الجهة الخلفية، وهو تصميم يحاكي Xperia Arc، كما تأتي شاشة الهاتف بتصميم CinemaWide، مع أبعاد 21:9 ودون نتوء في الشاشة، أو تصميم منبثق للكاميرة الأمامية.

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أيضاً تتميز شاشة Xperia 3 بتقنية OLED، إلا أن التسريبات الأولى لم تؤكد على معدل تحديث إطارات الشاشة، مع توقعات أن تدعم سوني هذا الإصدار بمعدل تحديث 90Hz.

من جانب أخر من المتوقع أن يأتي الهاتف بميزة دعم شبكات الجيل الخامس، كما يضم إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، مع مجموعة جديدة من التقنيات في تسجيل الفيديو، لذا نترقب مزيد من التفاصيل في تسريبات جديدة حول إصدار سوني القادم Xperia 3.

المصدر

هذا الموضوع أول الصور المسربة لهاتف سوني القادم Xperia 3 ظهر على التقنية بلا حدود.