دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تفاصيل مستشعر سامسونج بدقة 108 ميجا بيكسل يكشف عنها في One UI 2.0 ظهر على التقنية بلا حدود.

رصدت تفاصيل جديدة عن مستشعر سامسونج بدقة 108 ميجا بيكسل في تعليمات برمجية في تطبيق الكاميرة في تحديث واجهة One UI 2.0.

بدأت العملاق الكوري في تطوير سلسلة هواتف Galaxy S11 المقرر إطلاقها في 2020، والتي تأتي بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، ولقد أشارت تسريبات سابقة إلى أن سامسونج تقدم جيل جديد من مستشعر 108 ميجا بيكسل، واليوم رصدت تفاصيل حول هذا المستشعر في تسريبات جديدة.

ولقد أكدت التفاصيل الجديدة حول مستشعر ISOCELL Bright HMX بدقة 108 ميجا بيكسل، والتي رصدت في تطبيق الكاميرة في تحديث واجهة One UI 2.0، على أن هذا المستشعر يدعم إصدارات أخرى إلى جانب سلسلة هواتف Galaxy S11.

ومن المقرر وفقاً لهذه التسريبات أن يدعم مستشعر سامسونج الهواتف المستقبلية في إنتاج صور ثابتة بدقة 12000 بيكسل في 9000 بيكسل، أي 108 ميجا بيكسل، أيضاً من المتوقع أن يجلب المستشعر تقنية دمج كل 4 بيكسل في نقطة واحدة في هواتف Galaxy S11.

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أيضاً من المتوقع أن تدعم تقنية دمج كل 4 بيكسل في نقطة واحدة في مستشعر سامسونج إنتاج صور بدقة 27 ميجا بيكسل بتفاصيل أكثر دقة، كما يدعم المستشعر إنتاج صور ثابتة بدقة 12 ميجا بيكسل أيضاً.

ولقد أكدت التسريبات أيضاً على أن هاتف Galaxy S11 يأتي بأبعاد 20:9 في الشاشة، لذا نترقب تفاصيل أكثر حول إصدارات سامسونج من سلسلة Galaxy S11، حتى الإعلان الرسمي في شهر فبراير العام المقبل.

المصدر

هذا الموضوع تفاصيل مستشعر سامسونج بدقة 108 ميجا بيكسل يكشف عنها في One UI 2.0 ظهر على التقنية بلا حدود.