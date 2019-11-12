شاشات عملاقة في واشنطن تستعرض محاربة تركيا لـ"داعش"

واشنطن/دلدار بايكان

تجوب شاشات رقمية عملاقة شوارع العاصمة الامريكية واشنطن، لإطلاع المواطنين الامريكيين على الجهود التي بذلتها أنقرة في محاربة إرهابيي تنظيم "داعش".

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لواشنطن الثلاثاء والأربعاء، وذلك بدعم من إدارة لجنة التوجيه الوطنية التركية الأمريكية (TASC/تاسك).

وانتشرت 10 سيارات عليها شاشات عملاقة في الأحياء المجاورة للبيت الأبيض والكونغرس، لإطلاع الرأي العام الامريكي بالأرقام والإحصاءات على الجهود التي بذلتها تركيا لمكافحة تنظيم داعش الارهابي.

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وستبقى السيارات في شوارع واشنطن على مدار يومي زيارة الرئيس أردوغان.

وفي سياق آخر شهد محيط الفندق الذي سينزل فيه أردوغان، تواجدا أمنيا مكثفا لرجال الشرطة.

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