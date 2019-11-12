مصر ترحل تركيين لـ"أسباب تتعلق بالصالح العام"

إسطنبول/الخليج 365 رحلت السلطات المصرية الثلاثاء، مواطنين تركيين بدعوى "أسباب تتعلق بالصالح العام". ونشرت الجريدة الرسمية المصرية قرار وزارة الداخلية بترحيل الشابين "جمال الدين . إ "(17 عاما)، و"محمد . إ"(15 عاما). Advertisements وأشارت الجريدة إلى أن وزارة الداخلية صادقت على قرار الترحيل يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وعلى صعيد متصل، أكد مسؤولو السفارة التركية في القاهرة، ترحيل الشابين. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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