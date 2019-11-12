"الإعلامي الحكومي" بغزة: إسرائيل شنت 30 غارة على القطاع

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي شن 30 غارة جوية ومدفعية على مناطق متفرقة من القطاع، منذ فجر اليوم.

وأضاف المكتب، في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه: "تم رصد أكثر من 20 غارة جوية إسرائيلية و10 قذائف مدفعية استهدفت أنحاء متفرقة من القطاع، منذ فجر الثلاثاء".

وأوضح أن الاستهدافات الإسرائيلية "شملت أراض زراعية، ومزارع دواجن، ومنزلا، واستراحة بحرية، إضافة لعدد من المواقع التابعة للفصائل الفلسطينية بمختلف أنحاء القطاع".

كما أشار المكتب الإعلامي إلى أن الطائرات الإسرائيلية قصفت دراجة نارية غربي بلدة بيت لاهيا، وتجمعا للمواطنين قرب "القرية البدوية" شمالي القطاع.

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وذكر أن إسرائيل أعلنت إغلاق معبر بيت حانون (مخصص للأفراد)، ومعبر كرم أبو سالم (مخصص للبضائع)، ومنع نزول الصيادين للبحر.

وتسببت هذه الغارات باستشهاد 7 فلسطينيين من ضمنهم القيادي البارز في "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، بهاء أبو العطا وزوجته (أسماء أبو العطا)، وإصابة 30 آخرين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وردا على عملية اغتيال "أبو العطا"، أعلنت "سرايا القدس" إطلاق عشرات الصواريخ باتجاه المدن الإسرائيلية، الأمر الذي ردّت عليه إسرائيل بغارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، في بيان، رصده إطلاق 190 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، منذ فجر اليوم. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.