استكمال الدورية التركية الروسية الخامسة في شرق الفرات بسوريا

أنقرة/فردي تركتان/الخليج 365
استكملت القوات التركية والروسية، الثلاثاء، تسيير الدورية البرية الخامسة في منطقة "عين العرب" الواقعة شرق نهر الفرات، في إطار جهود تأسيس "المنطقة الآمنة" شمالي سوريا.
وأشارت وزارة الدفاع التركية في بيان، إلى استكمال الدورية البرية المشتركة الخامسة التي سيرت في منطقة "عين العرب" شرق نهر الفرات.
وأكد البيان أنّ الدورية شارك فيها 4 مركبات تركية وأخرى روسية.
ويأتي تسيير الدوريات المشتركة بموجب الاتفاق التركي الروسي المبرم في 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.
وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.
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