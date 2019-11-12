حماس: لا نمانع من تدخل أي جهة لـ"لجم" العدوان الإسرائيلي

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الثلاثاء، إنها "ليس لديها مانع بأن تتدخل أي جهة للجم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".

جاء ذلك على لسان فوزي برهوم، المتحدث الرسمي باسم "حماس"، في تصريحات لقناة "الأقصى" التابعة للحركة.

وأضاف برهوم: "إذا وسع الاحتلال دائرة العدوان فلدى المقاومة الكثير من الخيارات، والغرفة المشتركة (تضم الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية بغزة) تعمل كخلية نحل للرد على العدوان".

وتابع: "الاحتلال هو الذي بدأ الجريمة والعالم يشهد ذلك، والمقاومة ستكسر معادلات العدو وما زلنا على العهد".

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وأوضح أن "رد المقاومة القوي والمؤثر أربك حسابات العدو".

ويواصل الجيش الإسرائيلي شن غارته على مناطق متفرقة من قطاع غزة، والتي بدأتها فجر الثلاثاء، باغتيال بهاء أبو العطا، القائد البارز في "سرايا القدس"، الجناح المسلح لحركة "الجهاد الإسلامي".

وتسببت هذه الغارات باستشهاد 7 فلسطينيين من ضمنهم "أبو العطا" وزوجته (أسماء أبو العطا)، وإصابة 30 آخرين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وردا على عملية اغتيال "ابو العطا"، أعلنت "سرايا القدس" إطلاق عشرات الصواريخ باتجاه المدن الإسرائيلية، الأمر الذي ردّت عليه إسرائيل بغارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، في بيان، رصده إطلاق 190 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، منذ فجر اليوم.

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