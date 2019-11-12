إسرائيل: رصدنا إطلاق 190 قذيفة من غزة

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، رصده إطلاق 190 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، منذ فجر اليوم.
وزعم الجيش، في بيان اطلعت عليه الخليج 365، أن منظومة "القبة الحديدية" اعترضت ما يزيد عن 90 بالمائة من الصواريخ التي أطلقت من القطاع.
وادعى أن أكثر من 50 بالمائة من الصواريخ التي تجاوزت "القبة الحديدية" سقطت في مناطق مفتوحة.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت "سرايا القدس" الذراع العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية إطلاق عشرات الصواريخ باتجاه المدن الإسرائيلية، ردا على اغتيال إسرائيل لأحد قادتها البارزين.
ويواصل الجيش الإسرائيلي شن غارته على مناطق متفرقة من القطاع، والتي بدأتها فجر الثلاثاء، باغتيال بهاء أبو العطا، القائد البارز في "سرايا القدس".
وتسببت هذه الغارات باستشهاد 7 فلسطينيين من ضمنهم "أبو العطا" وزوجته (أسماء أبو العطا)، وإصابة 30 آخرين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
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