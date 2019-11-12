المغرب.. "غياب المترجم" يؤجل محاكمة متهمين في تزوير وثائق

الرباط / خالد مجدوب / الخليج 365
أجّلت محكمة مغربية، الثلاثاء، محاكمة المتهمين في "تزوير أوراق إدارية من أجل تجنيس إسرائيليين" إلى الخميس المقبل، لعدم توافر مترجم.
وقال مراسل الخليج 365، إن "غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء (شمال)، قررت تأجيل الجلسة إلى الخميس، من أجل توفير مترجم".
وأعلنت السلطات في مارس/ آذار الماضي، إلقاء القبض على 28 شخصا في أوقات متفرقة، بينهم إسرائيليون بمدينتي الدار البيضاء، ومراكش (وسط)، يشتبه في تورطهم بتزوير وثائق رسمية لفائدة إسرائيليين "من أصول غير مغربية"، قصد الحصول على الجنسية المغربية.
وتم الاستماع اليوم لعدد من المتهمين الذين نفوا ما وُجه إليهم، فيما تتابعهم المحكمة في حالة اعتقال، باستثناء اثنين.
ومن بين المتهمين "سائق وإداريون وأمنيون".
وحسب بيان سابق للأمن المغربي، فإن "عددا من المشتبه بهم حصلوا على وثائق هوية وجوازات سفر مغربية، باستعمال وثائق ومستندات مزيفة، مستفيدين في ذلك من خدمات الشبكة الإجرامية التي تم تفكيكها بداية شهر مارس الماضي، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء".
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