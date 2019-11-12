العراق يعلن مقتل 14 من "داعش" في ديالى

العراق / إبراهيم صالح / الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الثلاثاء، مقتل 14 من مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي، بضربة جوية وعملية تمشيط برية في محافظة ديالى، شرقي بغداد.

وقالت الوزارة في بيان، اطلعت عليه الخليج 365، إن "طيران الجيش شن ضربة جوية على مضافة (موقع تجمع) لمسلحي "داعش" بالحدود الفاصلة بين ناحيتي جلولاء وقره تبة في قضاء خانقين بمحافظة ديالى، بناء على معلومات استخباراتية دقيقة".

وأضافت أن الضربة الجوية أسفرت عن مقتل 10 من مسلحي التنظيم كان بحوزتهم أسلحة خفيفة ومتوسطة.

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وتابعت الوزارة بأن 4 مسلحين آخرين من "داعش"، بينهم انتحاري فجر نفسه، قتلوا خلال تمشيط قوات عسكرية برية للمنطقة التي استهدفتها الضربة الجوية.

وجاءت التحركات العراقية بعد يوم من مقتل 4 جنود عراقيين وإصابة 7 آخرين بجروح في كمين نصبه مسلحو التنظيم في تلك المنطقة.

وأعلن العراق نهاية 2017 الانتصار على "داعش" باستعادة كامل أراضيه من قبضة التنظيم، والتي كانت تقدر بثلث مساحة البلاد اجتاحها "داعش" صيف 2014.

لكن التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة في أرجاء البلاد وتشن هجمات بين فترات متباينة على طريقة حرب العصابات التي كانت تتبعها قبل 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.