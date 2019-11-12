ارتفاع عدد شهداء التصعيد الإسرائيلي بغزة إلى سبعة

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الثلاثاء، أن عدد الشهداء الذين ارتقوا جراء التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة، ارتفع إلى سبعة، فيما بلغ عدد الإصابات 45.

وقالت الوزارة، في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه، إن الشهداء هم: بهاء أبو العطا، القائد البارز في سرايا القدس، الجناح المسلّح لحركة الجهاد الإسلامي، وزوجته أسماء أبو العطا، 39 عاما، وإبراهيم الضابوس، 26 عاما، وزكي غنامة، 25 عاما، ومحمد عطية حمودة، 20 عاما، وعبد الله البلبيسي (26عاما)، وعبد السلام رمضان احمد (28 عام).

وأشارت إلى أن عدد الجرحى ارتفع من 30 مصابا إلى 45، إثر سلسلة غارات إسرائيلية جديدة.

وأفاد مراسل الخليج 365، أن مقاتلات الجيش الإسرائيلي قصفت، خلال الساعات الأخيرة، عددا من الأهداف في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي، في أحدث بيان له، استهداف طائرته الحربية مجموعة جديدة من الأهداف التابعة لمنظمة "الجهاد الإسلامي" بغزة.

وزعم الجيش أن من بين الأهداف التي قصفها "موقعا للرصد، وغرفة عمليات للاستطلاعات كانت تستخدمها المنظمة، إضافة لموقع تحت أرضي لإنتاج الوسائل القتالية، وبنيات عسكرية تحت أرضية".

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وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن عن استهداف طائراته الحربية لعنصرين من حركة "الجهاد الإسلامي"، في غارة استهدفت شمالي القطاع.

وقال الناطق بلسان الجيش أفيخاي أدرعي، في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن "العنصرين كانا يستعدان لاطلاق قذائف صاروخية، وقد رُصدت إصابتهما".

ويواصل الجيش الإسرائيلي شن غاراته على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وردا على عملية اغتيال "ابو العطا"، أعلنت سرايا القدس إطلاق عشرات الصواريخ باتجاه المدن الإسرائيلية، الأمر الذي ردّت عليه إسرائيل بغارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، في بيان، رصده إطلاق 190 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، منذ فجر اليوم.

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