الفتح يصل دبي لإقامة معسكر إعدادي بفترة التوقف

صحيفة الخليج الالكترونية

وصلت بعثة الفريق الكروي الأول بنادي الفتح ظهر اليوم الثلاثاء مدينة جبل علي بإمارة دبي وذلك لبدء المعسكر الإعدادي الخارجي الذي يأتي استغلالاً لفترة التوقف التي تشهدها مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويستمر لمدة خمسة أيام.

من جانبه، رافق بعثة الفريق الأول رئيس مجلس الإدارة المهندس سعد العفالق وعضو مجلس الإدارة الأستاذ خالد المخايطة.