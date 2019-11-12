امرأة أهانت موكب ترامب تفوز بانتخابات محلية

صحيفة الخليج الالكترونية

استطاعت المرأة الأمريكية التي استخدمت أصبعها الأوسط في إشارة مهينة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال عودته من نادي الغولف في ولاية فرجينيا، الفوز بالانتخابات المحلية.

جولي بريسكمان – 52 عاما – طردت من عملها بعد الصورة التي انتشرت لها وهي تركب دراجة وتشير بإصبعها الأوسط لموكب الرئيس الأمريكي في 28 تشرين الأول / أكتوبر من عام 2017، كما تلقت العديد من التهديدات من أنصار ترامب.

ما حدث لبريسكمان بعد واقعة “الأصبع” لم يثنها عن مواصلة الكفاح حتى النجاح، حيث عرض عليها الحزب الديمقراطي أن تمثله في الانتخابات المحلية بولاية فيرجينيا وهو ما تحمست بالفعل للقيام به، وفقا لوكالة “فرانس برس”.