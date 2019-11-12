تطبيق خطر على أجهزة أندرويد.. فما هو؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

حذرت مجلة "كمبيوتر بيلد" من تطبيق لوحة المفاتيح ai.type للهواتف الذكية العاملة بنظام غوغل أندرويد، داعية إلى حذفه بأسرع وقت ممكن.



وأوضحت المجلة الألمانية أن خبراء شركة "أبستريم" المتخصصة في تكنولوجيا الاتصالات المحمولة، لاحظوا أن التطبيق مسؤول عن أنشطة ضارة مثل تنزيلات دون علم المستخدم، ومحاكاة تطبيقات أخرى لنقر مزيف في الخلفية على الإعلانات، إلى جانب إعلاناته لشراء خدمات رقمية دون علم المستخدم.

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ولأن تطبيق لوحة المفاتيح يستقر في موضع حساس من نظام التشغيل يؤهله لقراءة جميع المدخلات تقريباً، فإنه يتعين التحقق من الشركة المطورة عند تثبيت تطبيقات لوحة المفاتيح.

ومن الأفضل الاعتماد على لوحات المفاتيح، التي تراعي الخصوصية وحماية البيانات، مثل التطبيقات مفتوحة المصدر، والتطبيقات المجانية Anysoftkeyboard وHacker's Keyboard، وفي البداية يجب تثبيت لوحة المفاتيح الجديدة، ثم إلغاء تفعيل لوحة المفاتيح القديمة أو حذفها.

ومن جانبها، أوضحت بوابة التكنولوجيا "موبيل زيشر.دي" الألمانية أن لوحة مفاتيح غوغل Gboard مثلاً يمكنها الوصول إلى جهات اتصال المستخدم وإلى الإنترنت، ما يتيح إمكانية إرسال هذه البيانات إلى غوغل، وفي المقابل لا يُمكن للوحة مفاتيح أندرويد AOSP، الاتصال بالإنترنت.