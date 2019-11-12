- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 3 مشروبات طبيعية تعالج الإلتهاب الرئوي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
الخليج 365 ـ متابعات
كشف موقع "تايمز أوف آنديا"، في اليوم العالمي للالتهاب الرئوي، بعض النصائح والعلاجات الطبيعية، التي تساعد في الشفاء السريع من عدوي الإلتهاب الرئوي.
الكركم يعمل الكركم كعلاج فعال للبلغم، فهو يساعد في إزالة المخاط والتهابات القلب من القنوات الشعب الهوائية مما يؤدي إلى سهولة التنفس، حتى أن لها خصائص مضادة للالتهابات التي تقلل من آلام الصدر، فيمكن وضع ملعقة صغيرة من الكركم على كوب من الحليب وشربه مرة في اليوم صباحًا.
الزنجبيل يساعد الزنجبيل في التخلص من الميكروبات في الرئة، وتقليل آلام الصدر، فيمكن وضع ملعقة صغيرة في كوب الشاي الأحمر، وتناوله مرة في اليوم الواحد.
الحلبة أثبتت الأبحاث أن تناول كوب من الحلبة يوميًا يمكنه التخلص من السعال التي يحدث بسبب الإصابة بالالتهاب الرئوي، فهي تسبب التعرق وتساعد الشخص في تقليل درجة حرارة الجسم التي ترتفع بسبب الحمى.
كانت هذه تفاصيل خبر 3 مشروبات طبيعية تعالج الإلتهاب الرئوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.