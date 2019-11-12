3 مشروبات طبيعية تعالج الإلتهاب الرئوي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

كشف موقع "تايمز أوف آنديا"، في اليوم العالمي للالتهاب الرئوي، بعض النصائح والعلاجات الطبيعية، التي تساعد في الشفاء السريع من عدوي الإلتهاب الرئوي.

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الكركم يعمل الكركم كعلاج فعال للبلغم، فهو يساعد في إزالة المخاط والتهابات القلب من القنوات الشعب الهوائية مما يؤدي إلى سهولة التنفس، حتى أن لها خصائص مضادة للالتهابات التي تقلل من آلام الصدر، فيمكن وضع ملعقة صغيرة من الكركم على كوب من الحليب وشربه مرة في اليوم صباحًا.

الزنجبيل يساعد الزنجبيل في التخلص من الميكروبات في الرئة، وتقليل آلام الصدر، فيمكن وضع ملعقة صغيرة في كوب الشاي الأحمر، وتناوله مرة في اليوم الواحد.

الحلبة أثبتت الأبحاث أن تناول كوب من الحلبة يوميًا يمكنه التخلص من السعال التي يحدث بسبب الإصابة بالالتهاب الرئوي، فهي تسبب التعرق وتساعد الشخص في تقليل درجة حرارة الجسم التي ترتفع بسبب الحمى.