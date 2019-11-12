دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة استحواذ "كريم" على "سياكل" يعكس تأثير المشاريع الناشئة في المنطقة وقوتها الاقتصادية

سياكل تتطور مع استحواذ كريم … والأخيرة تعمل على توفير نظام خدمات توصيل متكاملة في الشرق الأوسط.

تمكنت شركة كريم لخدمات مشاركة السيارات من الاستحواذ على سياكل المتخصصة في تأجير الدراجات الهوائية في قُبيل منتصف العام الحالي، وذلك في إطار سعي الأولى لتقديم حلول توصيل متكاملة للمستخدمين في منطقة الشرق الأوسط، وقد ساهم ذلك في نفس الوقت بتعزيز قوة الثانية في المجال المزدهر مؤخرًا حول العالم.

تعتبر شركة “سياكل” التي انطلقت عام 2014، والمدعومة من صندوق خليفة لتطوير المشاريع، شركة ناشئة تعمل على تقديم خدمة مشاركة الدرّاجات الهوائية في أبو ظبي، حيث تدير محطات في جزيرة ياس، شاطئ الكورنيش، شاطئ الراحة، وجزيرة الريم. ويمكن الاستفادة من الخدمة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع من خلال تطبيق الهاتف المحمول، ووجود منصة بشاشة لمسية ونظام قفل على الدراجات يفتح فقط عند ضغط رمز الركوب أو استخدام مفتاح العضوية.

نجاح مستمر والمزيد من الأنظار تتجه للمنطقة

وخلال الفترة الماضية، استطاعت المشاريع الناشئة في المنطقة، لا سيما في الإمارات العربية المتحدة من جذب الكثير من الأنظار المحلية والإقليمية والعالمية للاستثمار فيها لما تقدمه من أفكار وقدرة على النجاح، ومنها شركات مثل كريم وسياكل وتراكر وغيرها.

وتحدثت موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة في صندوق خليفة لتطوير المشاريع حول تأثير المشاريع المحلية لوكالة أنباء الإمارات بقولها: “تعتبر سياكل مثالًا ممتازًا على كيفية تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع ناجحة، حيث قدمت الشركة المنضوية تحت مظلة صندوق خليفة، نموذجًا فريدًا من نوعه في المنطقة يتميّز بالابتكار والقدرة التنافسية العالية.”

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وأضافت الناصري: “نحن اليوم نفتخر بالنجاح الواسع الذي حققته سياكل من خلال اتخاذها زمام المبادرة في تقديم برنامج متكامل لنظام مشاركة الدراجات الهوائية في أبو ظبي، ونعتبر أن الاستحواذ الأخير لشركة كريم على سياكل ما هو إلا دليل إضافي على نجاح الصندوق في مسيرته الريادية في دعم المشاريع والأفكار الوطنية والمبتكرة في دولة الإمارات والتي تأتي انطلاقًا من التزامه بدوره الوطني في المساهمة بتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في إمارة أبو ظبي والدولة بشكل عام.”

من جانبه، قال هاني عكاشة، المؤسس الإماراتي لشركة سياكل: “لقد رافق صندوق خليفة شركة سياكل منذ البدايات، مقدمًا الدعم المالي والتقني الأساسي فكان شريكًا رئيسًا في تحقيق النجاح، وكان لإيمان الصندوق بقدراتنا وثقته بأفكارنا دور كبير في ما وصلت إليه الشركة من مكانة فريدة ومتميزة في السوق المحلية عبر تقديم خدمات فريدة وتلبية احتياجات قطاع النقل البري عبر الدراجات الهوائية. واليوم نؤكد للجميع أنه وبفضل دعم الصندوق، ستنطلق سياكل إلى مرحلة جديدة في العمل، خاصة بعد استحواذ شركة كريم عليها.”

يُشار أن صندوق خليفة لتطوير المشاريع كان مساهمًا رئيسيًا في دعم شركة سياكل كواحدة من أبرز الشركات الناشئة، وقد ظل الصندوق يقدّم خدماته المالية وغير المالية لعدد كبير من الأفكار الوطنية الإبداعية والمشاريع الإماراتية المبتكرة الصغيرة والمتوسطة، وذلك انطلاقًا من رؤيته القائمة على تعزيز وغرس ثقافة الريادة بين المواطنين وتشجيعهم على العمل الحر وابتكار المشاريع الخاصة.

التدوينة استحواذ “كريم” على “سياكل” يعكس تأثير المشاريع الناشئة في المنطقة وقوتها الاقتصادية ظهرت أولاً على عالم التقنية.