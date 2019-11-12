رئيس الأركان الإماراتى يبحث مع مسئولين إندونيسيين التعاون العسكرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي اليوم ، الثلاثاء ، مع كل من الوزير المنسق للشئون البحرية والاستثمار م. لهوت بانجانتان والقائد العام للجيش الوطني الإندونيسي الفريق أول هادي تاجانتو، علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين خاصة في الجوانب والشؤون الدفاعية و العسكرية.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا و الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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