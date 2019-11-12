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الرئيس التونسى يثمن جهود المؤسسة العسكرية ويحثها على اليقظة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثمن الرئيس التونسي، قيس سعيد، جهود أبناء المؤسسة العسكرية، داعيا إياهم إلى مواصلة الالتزام بأعلى درجات اليقظة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس بوزير العدل ووزير الدفاع الوطني بالنيابة، محمد كريم الجموسي، اليوم ، الثلاثاء ، بقصر قرطاج، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية.

وصرَّح الجموسي بأنه قدم لرئيس الجمهورية عرضا حول الوضع الأمني العام في البلاد، خاصة على الحدود والمرتفعات، وأكد الجاهزية العليا لقوات الجيش الوطني بفضل التنسيق المستمر بين المؤسستين العسكرية والأمنية.

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كما تناول اللقاء أيضا الوضع العام للمرفق القضائي، لا سيما فيما يتعلق بتنظيمه وتحسين ظروف العمل والبنية التحتية للمحاكم، فيما شدد رئيس الجمهورية على ضرورة تضافر الجهود لتوفير ظروف عمل ملائمة للسلطة القضائية حتى تمارس صلاحياتها في كنف الاستقلالية والحياد.

 

 

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