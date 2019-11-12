شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ «صقر» علق ببرج اتصالات جنوب الرياض (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أنقذت الفرق التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة الرياض، اليوم الثلاثاء، صقرا كان قد علق بأحد أبراج الاتصالات بجنوب الرياض. وأوضح الدفاع المدني بمنطقة الرياض، أن الفرق التابعة له باشرت بلاغاً يفيد بوجود طائر عالق في أحد أبراج الاتصالات بجنوب الرياض، واتضح أنه صقر، فجرى إنقاذه وتسلميه لصاحبه، دون أن يتعرض للأذى. Advertisements

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