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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كويتي يستعين بأسد في شجار مع جاره والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
الخليج 365 ـ متابعات
استعان رجل يحمل الجنسية الكويتية بأسد مفترس لبث الرعب في قلب جاره، بعد أن اندلعت مشاجرة بينهما.
وذكرت وسائل إعلام إماراتية، أن مشاجرة اندلعت بين جارين، إذ اعترض أحدهما على ركن سيارات ضيوف جاره أمام منزله بشكل يومي".
وتابعت، أنه "وبعد نقاش حاد، احتدم الجدال بينهما، وتحول إلى تدافع وسب، ليغادر المواطن ويعود إلى جاره وبرفقته أسد، ليرهب الجار وسط ذهوله".
واضطر الجار للاحتماء بسيارته، إذ دخل إليها خوفا، فيما تمكن أشخاص موجودون في المكان من تهدئة مالك الأسد، قبل تطور المشكلة.
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